Ratificar el Código de las Familias, decisión que compete a todos (+Video)

Nueva Gerona, 21 sep (ACN) Decir sí al Código de las Familias el próximo 25 de septiembre en las urnas es actuar en beneficio de toda la sociedad, afirmó hoy a la Agencia Cubana de Noticias Liena Soto Sánchez, fiscal del Grupo Municipal de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales en Isla de la Juventud.

Comentó la joven que la participación ciudadana, tanto en la consulta popular (de febrero a abril de 2022) como en el referendo (previsto para el domingo venidero), legitima el derecho de las personas -aptas para el ejercer el voto– a ratificar una ley que suscitará cambios en la sociedad cubana, porque todos los tipos de familias son reconocidos en el nuevo Código.

Según teóricos cubanos en esta rama del saber, el Derecho posee tres dimensiones: normativa, social y axiológica o valorativa y al estar determinado su alcance social por la necesidad de ordenar las relaciones sociales, la participación ciudadana deviene en mecanismo eficaz del ejercicio de la democracia, a fin de promover una ciudadanía más informada y participativa en la toma de decisiones.

Dar nuestro sí por el Código en las urnas significará no solo reconocer el derecho que tenemos individualmente dentro del núcleo familiar, sino también el que corresponde a amigos, vecinos o conocidos en situación de vulnerabilidad, quienes no cuentan con el apoyo de parientes cercanos, porque no existía un mecanismo legal para obligarlos a ocuparse de esas personas, muchas veces carentes de afecto, refirió.

Insistió en el carácter inclusivo, revolucionario y moderno del texto jurídico (aprobado por el Parlamento en julio pasado), como fiel reflejo de la sociedad cubana actual, el cual califica como el primero de su tipo en la historia de Cuba en someterse a consulta popular y a referendo.

A tenor de los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) amparada en la disposición transitoria décimo primera de la Constitución de la República (2019) tiene facultad para -en el plazo de dos años de vigencia de la referida Carta Magna– convocar a referendo el proyecto de Código de las Familias, expuso.

La literatura especializada dice que el referendo puede ser tanto constitucional como legal, y su propósito es buscar la aprobación de una norma o su derogación total o parcial.

Necesitamos sentirnos partícipes y conscientes de que estamos actuando en beneficio de toda la sociedad cuando en el referendo digamos sí el domingo venidero al Código de las Familias, acotó la fiscal Soto Sánchez.