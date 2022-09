Educadora pinera orgullosa de ser una Mariana de estos tiempos (+Fotos)

Nueva Gerona, 5 sep (ACN) Con casi cinco décadas dedicadas al sector de la Educación, tanto en las aulas como en las tareas sindicales, Mercedes Delgado Meralla, residente en Isla de la Juventud, manifestó a la Agencia Cubana de Noticias su orgullo de ser una Mariana de estos tiempos.

Delgado Meralla es una de las cinco acreedoras en 2022 de la orden Mariana Grajales, que confirió el Consejo de Estado a cubanas destacadas por su excepcional actitud revolucionaria o internacionalista, aportes extraordinarios a la formación de las nuevas generaciones, al adelanto de la mujer, en el desarrollo del país o a la defensa de la Patria.

Se trata del más alto reconocimiento estatal que, a propuesta del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, entregó en agosto último en ceremonia protocolar y solemne Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Soy profesora de biología de la enseñanza media, desde mi Güines natal llegué a la entonces Isla de Pinos en 1973 a cumplir mi servicio social en la Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) 14 de junio, la primera de su tipo fundada en el territorio el 29 de junio de 1971 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), comentó.

Refirió que la medalla más importante en estos momentos es el reconocimiento del pueblo, cuyos mensajes de felicitación –recibidos en las redes y personalmente recopila– aunque el más gratificante de todos resultó ser el de sus estudiantes de los años 1973 y 1974, cuando se iniciaba en el magisterio.

Uno de esos textos breves decía: “la profe Mercedes… aún me parece escuchar su voz… ¡Felicidades, merecido reconocimiento!” Que aún me recuerden me llena de sano orgullo y satisfacción. Cuando el pueblo reconoce lo que usted hace es porque ha dejado una huella buena en las personas, dijo visiblemente emocionada.

Subraya que durante 47 años ha trabajado a favor del progreso de este municipio especial, donde ha echado raíces. Impartió clases además en las ESBEC Tupac Amaru, Fladio Álvarez Galán y Clara Zetkin, así como en la escuela de oficio Bruno Hernández y en la Facultad Obrero Campesina de La Fe, localidad donde reside.

Me desempeñé durante 12 años como dirigente político del movimiento obrero, primero como organizadora y luego secretaria general del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte y hace siete años soy secretaria general de bloque de la FMC con siete delegaciones subordinas, labor en la cual exhibo de manera sostenida loables resultados a instancia municipal, afirmó.

Acotó que no trabaja para recibir reconocimientos, pero cuando llegan es gratificante, la orden Mariana Grajales la recibió en nombre de todas las mujeres, quienes en Isla de la Juventud hacen Revolución en el cumplimiento de sus tareas.