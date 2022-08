Muestra Camagüey compleja situación sociodemográfica

Camagüey, 31 ago (ACN) Con un decrecimiento poblacional caracterizado por menos niños y jóvenes, más adultos mayores y un saldo migratorio interno y externo negativo, con predominio de este último, la provincia de Camagüey presenta una situación sociodemográfica compleja.

Esta tendencia se ha comportado de manera similar en los últimos cinco años, desde 2016 hasta 2021, informó a la Agencia Cubana de Noticias Madiú Quiroga Gómez, jefa del Observatorio Demográfico de esta demarcación, con una población más envejecida, en ese periodo, el 20, 5 por ciento (%).

Explicó que existe un descenso en la población urbana, con aumento solo en 2017, y luego una caída en 2021, en tanto en la parte rural decrece de manera continua con una disminución de cinco mil 901 personas.

Al respecto señaló que la migración interna, con sus múltiples cadenas migratorias, requiere ser evaluada en sus disímiles causas y consecuencias, las que se han agudizado en estos años por la combinación de la compleja situación económica.

Indicó, además, la incidencia del alcance limitado de la legislación vigente y las debilidades en el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales todo lo cual ha generado marginalidad y conductas disfuncionales vinculadas o no directamente con población migrante.

Todos los municipios, excepto Camagüey, muestran una tasa de saldo migratorio interno negativo, agregó Quiroga Gómez, mientras que en la migración externa el saldo es negativo en todo el territorio sin excepción con impacto en todos los grupos de edades de la provincia.

Puntualizó que las mayores pérdidas se presentan en las edades laborales y reproductivas, lo cual acentúa las condiciones del envejecimiento poblacional y aumenta la demanda del sistema de cuidados para asistir a las personas mayores que se quedan solas, entre otras consecuencias económicas y sociales.

Los principales polos de salidas al exterior resultan Camagüey, Florida y Nuevitas y la edad media de los viajeros es de 42,3 años, a la vez que es mayor el número de las solicitudes de pasaporte en esas mismas localidades, predominando los hombres con un 50, 6 %.

El 77, 1 % de la pérdida de población por migración, se debe a la migración externa, frente a solo un 22, 9 % de la interna, al tiempo que se mantienen los traslados de personas sin cumplir los trámites de cambio de direcciones, identidad, viviendas y libretas de abastecimiento.

La directiva advirtió que muchos de los asentamientos ilegales y barrios en zonas no urbanizables, de interés económico o social pueden no tener las condiciones mínimas de habitabilidad, y aunque la acción del gobierno ha permitido el descenso de esta situación, persiste falta de previsión de los organismos, entidades nacionales y formas de gestión no estatales del impacto que produce la migración interna por la contratación temporal de fuerza de trabajo.

Quiroga Gómez, comentó sobre la importancia de continuar perfeccionando la estrategia de desarrollo económico y social de la provincia donde la población es sujeto y objeto del desarrollo, para lograr la modificación de comportamientos y la participación social de la ciudadanía, su sentido de pertenencia y la construcción de la identidad territorial.

En Camagüey funciona actualmente el Grupo Provincial de Atención a la Dinámica Demográfica, con un carácter multidisciplinario de conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) del territorio.