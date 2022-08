Listo Cienfuegos para referendo del Código de las Familias

Cienfuegos, 29 ago (ACN) Con la emisión y publicación de la lista de electores para su posterior verificación, la provincia de Cienfuegos se prepara para el referendo del Código de las Familias, a efectuarse el próximo 25 de septiembre en toda Cuba.



Amada Sequeira Angarica, presidenta del Consejo Electoral del territorio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que dicho proceso transcurrirá hasta el venidero 30 de agosto, con la divulgación del listado emitido por el registro en los espacios públicos de cada Comité de Defensa de la Revolución, dígase en farmacias, bodegas y otros.



Señaló que constituye una oportunidad para que las personas comprueben si están incluidos o no, además de solicitar un traslado para el sitio donde se encontrarán el día de la votación de no estar presente en su lugar de residencia.



Asimismo, destacó, permitirá confirmar si alguien está viviendo en el extranjero, si se encuentra de misión

internacionalista, si existe algún sancionado por la ley o si hay algún fallecido para retirarlo de la lista.



De igual forma, subrayó, servirá para identificar a los jóvenes que ejercerán su derecho al voto por primera vez ─quienes cumplen 16 años hasta el propio día de las elecciones─.



Otro paso importante, agregó, acontecerá en los primeros días del mes de septiembre, cuando desarrollarán la capacitación de las autoridades electorales a todos los niveles.



Precisó que comenzarán por las mesas electorales de cada colegio, conformada por un presidente, un secretario y tres vocales, quienes contarán también con el apoyo de colaboradores y supervisores.



Apuntó que a partir de la preparación, cada uno de los miembros de la mesa estará en condiciones de orientar a la población sobre cómo debe llenar la boleta para marcar por la opción deseada (sí o no).



Sequeira Angarica recordó que con anterioridad tuvo lugar la consulta popular, la cual se comportó como el resto del país, con muchas propuestas de modificaciones, eliminaciones y adiciones relacionadas, sobre todo, con el matrimonio igualitario, el orden de los apellidos de los hijos y la gestación solidaria, entre otras temáticas.

Resaltó que el actual plebiscito es un proceso histórico, ya que tendrá lugar por mandato constitucional, atendiendo a la actualización de la Carta Magna de la nación.



El territorio cienfueguero cuenta con más de 700 colegios, donde las autoridades podrán ejecutar con transparencia, legitimidad e imparcialidad el referendo del Código de las Familias, en aras de garantizar el derecho constitucional al sufragio activo.