Mesa redonda hoy: Implantación del mercado cambiario en Cuba

La Habana, 22 ago (ACN) Con el objetivo de informar a la población sobre la implantación del mercado cambiario en Cuba, comparecerán este lunes en el espacio televisivo de la Mesa Redonda Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y Ministro de Economía, y Marta Sabina Wilson González, Ministra-Presidente del Banco Central de Cuba, indicó hoy Cubadebate.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 6:30 p.m.

Ambos funcionarios estuvieron presente en ese espacio el pasado 3 de agosto para dar los primeros anuncios en relación con el mercado cambiario, una medida que se abordó en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el mes de julio.

Desde entonces se informó el cambio de 120 pesos cubanos por un dólar a partir del día 4 de agosto, además la compra de divisas incluyó a personas naturales (residentes o no en Cuba, cubanos o extranjeros), trabajadores por Cuenta Propia, cooperativas no agropecuarias, mipymes no estatales.