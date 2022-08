Rememora bombero de Cienfuegos combate contra las llamas (+Fotos)

Cienfuegos, 19 ago (ACN) Yairiel Borrell Moreno, bombero del Comando Número 3 de la Refinería de Petróleo de la provincia de Cienfuegos, llegó entre los primeros a la Base de Supertanqueros de Matanzas, aquel trágico cinco de agosto, cuando una descarga eléctrica provocó el mayor incendio en la historia de Cuba.

Sobre los sucesos de esas primeras horas en el enfrentamiento a las llamas, Borrell Moreno comentó a la Agencia Cubana de Noticias que “todo pasó en cuestión de segundos, de un momento a otro la situación se volvió caótica”.

Y en su rostro de joven valiente puede advertirse el dolor por el recuerdo del evento más devastador al que se ha enfrentado en apenas cuatro años de servicio.

La primera explosión fue bastante grande, agregó, tenías que correr por tu vida porque no había forma de enfrentarse a la situación, casi todos conseguimos salir, pero lamentablemente Juan Carlos Santana Garrido ─la primera víctima mortal dada a conocer tras el accidente─ no lo logró.

Fue una pérdida irreparable para el comando, afirmó Yairiel, porque Juan Carlos llevaba muchas décadas de servicio y era como un padre para todos.

Expresó que por un momento pensó que no iba a poder salir, porque era demasiado el calor y el humo, pero consiguió seguir adelante, y después regresó a ayudar a otras personas heridas.

“Auxilié a una muchacha que estaba bastante dañada, y a otro joven que tenía quemaduras fuertes lo monté en un carro y lo acompañé hasta el hospital, recordó.

“Como no sabía nada de mi gente, porque todos nos habíamos dispersado en el intento por salvarnos, tomé la decisión de regresar al lugar del siniestro porque no me sentía tranquilo sin hacer nada”, rememoró.

Cuando Borrell Moreno regresó a la base tuvo lugar la segunda explosión y otra vez debió correr porque estaba bien cerca de los tanques.

Expresó que de momento se vio en un ambiente similar al anterior, “fue muy impactante estar dos veces en una situación igual, con tan poco tiempo de diferencia, y volver a desplazarme buscando la manera de no quemarme”.

“Eran muchas cosas en las que pensar en cuestiones de segundo, había que reaccionar rápido porque si no, por desgracia, quedabas en el lugar, subrayó.

“No sufrí quemaduras, aunque creí que iba a lesionarme, pero mi equipo de bombero (el casco, las botas, la capa) me protegió, de no ser así, ahora sería distinto”, apuntó.

Es la historia de un héroe de carne y hueso, aunque no se considere como tal, quien enfrentó la muerte en varias ocasiones con un poco de temor, pero también con arrojo y valentía.

Yairiel es otro de los tantos intrépidos de estos días, quien no se detuvo ni reparó en la gravedad del contexto para salvar a otros de sus colegas y volver, siempre volver porque había un país entero en vilo, pendiente de los acontecimientos.

Por su labor destacada en el cumplimiento del deber, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos le confirió la distinción Mambí Sureño, mientas que el Ministerio del Interior le otorgó la medalla de Servicio Distinguido.