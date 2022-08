Identificación relativa de restos de desaparecidos en incendio (+Video)

La Habana, 17 ago (ACN) El doctor Jorge González Pérez, experto forense al frente del equipo multidisciplinario que participó en la búsqueda e identificación de los restos de los desaparecidos en el incendio de la base del supertanqueros de Matanzas, dijo hoy en conferencia de prensa que resultó imposible identificar de forma absoluta los restos.

González Pérez explicó en detalles el proceso de búsqueda en el lugar del siniestro acaecido el viernes 5 de agosto último, trasladó las condolencias a las familias y amigos de quienes perdieron la vida en el enfrentamiento al fuego e informó que de manera directa fueron contactados los familiares para explicar lo sucedido.

El experto señaló que se hizo una modelación para determinar lo que podían encontrar, refirió que en dos horas a 800 grados de temperatura un cuerpo se convierte plenamente en cenizas, y las temperaturas alrededor del tanque número 51 dónde, según testigos, se encontraban los bomberos las temperaturas pudieron alcanzar los dos mil grados.

📍A nombre del grupo de cientificos y peritos trasmitió condolencias a los familiares y reconoció que aunque esto forma parte de su trabajo ha sido muy doloroso. — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) August 17, 2022

Los peritos trabajaron en cuatro cuadrantes, encontraron más de 700 fragmentos de restos óseos, pero en consulta con expertos de otras nacionalidades, coinciden en que no es posible una identificación absoluta.

Avanzamos y encontramos 14 agrupaciones de restos que se correspondían con los 14 desaparecidos, no hubo nada para forzar la cifra, en todo el proceso existió honestidad y transparencia, afirmó.

Hallaron objetos como linternas, entresuelas de dos zapatos diferentes, elementos aislados, fragmentos de una cadena que perteneció a un cuerpo, tenemos la lista de los desaparecidos, en las próximas horas las autoridades explicarán como hacer, cuando no existe una identidad absoluta de los restos la familia no puede llevárselos, porque no están identificados, nadie tiene derecho a llevarse lo que no le corresponde, acotó.

Lea más: Solidaridad con Matanzas se mantiene más allá del fuego

González Pérez reiteró que se entrevistaron con todos los familiares, de manera colectiva, que agradecieron y reconocieron el trabajo desarrollado, el esfuerzo, la honestidad con que se trasmitió la información, el rigor de los peritos formados por la Revolución.

Dijo el experto que Cuba cuenta con tecnología de avanzada para realizar las investigaciones, que aunque el trabajo es doloroso, y que existe experiencia en situaciones similares, si apareciera de pronto una nueva tecnología para la identificación estarían dispuestos a realizarla, los restos del Che Guevara estuvieron ocultos por 30 años y lograron encontrarlo.