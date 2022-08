A Disney la engrandece su solidaridad (+Fotos y Video)

Santa Clara, 10 ago (ACN) A Disney María Villareal Aquino cada acontecimiento funesto que vive Cuba la engrandece por su solidaridad y dedicación con las personas más afectadas y las instituciones que velan por ellos.



Conocida como la China, Disney es una productora independiente de cultivos varios en Placetas y dirige una MIPYME de producción de materiales de la construcción.



Un año atrás había llegado a Matanzas para surtir de alimentos y recursos a hospitales y centros de aislamiento del occidental territorio, en los momentos más duros del enfrentamiento a la pandemia de COVID-19.





Hoy retorna al mismo sitio con comida, agua embotellada y otros sustentos para los bomberos y el resto del personal que intentan sofocar el siniestro en los supertanqueros de la Atenas de Cuba.



Donamos alimentos, específicamente frutas para los centros asistenciales así como también viáticos de consumo a fin de reforzar la alimentación del personal en la primera línea de combate contra este siniestro, destacó Villareal Aquino.

🔥👨‍🚒Quedan algunos pequeños focos de incendio, pero no ofrecen riesgo de propagación y se continúa trabajando para apagarlos.



📸Omara García pic.twitter.com/JRBFPO6Kpk — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) August 10, 2022





Hoy creo que si no apoyo al país ante cada contingencia no me siento en paz y bienestar en mi quehacer, pues hay que entender que transitamos por momentos difíciles en que debemos permanecer unidos, y la solidaridad resulta la clave para ello, significó.





Más de 130 kilómetros ha recorrido la China desde su natal Placetas para apoyar con alimentos a las instituciones médicas matanceras, y afirma con disposición su permanencia en primera línea hasta que se sofoquen las llamas.



Estas donaciones proseguirán en territorio matancero en coordinación con las autoridades del territorio y en correspondencia con las necesidades más acuciantes.

