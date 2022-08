Sin incremento enfermedades respiratorias por incendio (+Fotos y Video)

La Habana, 8 ago (ACN) Hasta el momento no se reporta un alza de enfermedades respiratorias en las provincias occidentales por las emisiones de gases contaminantes derivadas del incendio en Matanzas, afirmó Susana Suárez Tamayo, directora nacional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap).



Aseveró en el programa Mesa Redonda que el Minsap y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) monitorean de forma conjunta la situación ambiental, para alertar oportunamente a la población sobre algún cambio, pero en la actualidad las concentraciones de contaminantes no son alarmantes para la salud humana.



No obstante, recomendó a las personas, fundamentalmente las más vulnerables, usar el nasobuco (mascarilla), y reiteró la importancia de no exponerse a la lluvia en los lugares donde esta coincida con el paso de la columna de humo.



Suárez Tamayo aconsejó, en las zonas de exposición, humedecer el nasobuco para mayor acción contra las partículas contaminantes y que estas no penetren en las vías respiratorias.



En el mismo espacio informativo, el doctor en Ciencias José Rubiera, asesor del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología del CITMA, señaló cómo la dirección del viento ha provocado que una enorme nube de humo y productos contaminantes se extienda fundamentalmente hacia el oeste de Matanzas.



Esto ocurre, especialmente por el norte de las provincias de Mayabeque y de La Habana, y en menor proporción Artemisa, hasta internarse en el Estrecho de la Florida.



Precisó que esa masa tóxica que se halla entre cuatro a siete kilómetros de altura podría afectar el medioambiente de la zona donde puntualmente llueva, es decir, el agua arrojaría sobre la superficie terrestre gases, compuestos químicos y partículas, pero solo donde existan concentraciones de estas sustancias, insistió.





El eminente científico reiteró a la población que un equipo multidisciplinario integrado por especialistas del Centro de Contaminación Química, del CITMA y de Salud Pública analizan muestras de lluvias para informar sus resultados en los próximos días.



Pero hasta ahora no hay nada preocupante, aseguró el doctor Rubiera, en alusión a este fenómeno que ha generado inquietudes en la población de los territorios al este de la ciudad de Matanzas, cuya zona industrial es seriamente afectada por el incendio de grandes proporciones iniciado el viernes en su zona de supertanqueros.



En la tarde-noche de hoy, el Ministerio de Salud Pública informó que han sido atendidas 125 personas lesionadas como consecuencia del incendio, de las cuales permanecen hospitalizadas 22, en seis instituciones del país, entre Matanzas y La Habana.

