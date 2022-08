Demuestran universitarios su humanismo en atención a evacuados (+Fotos)

Matanzas, 8 ago (ACN) Con experiencia tras atender a pacientes durante el peor momento de la pandemia de COVID-19, alumnos de la Universidad de Matanzas (UM), ubicada en esta ciudad cubana, demuestran otra vez su humanismo al acoger a 580 evacuados por el incendio en la local base de supertanqueros.

Esta vez es diferente porque podemos interactuar directamente con las personas y eso posibilita el flujo de información, además de amenizar su estancia en un momento tan difícil para todos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Maday Peña Pérez, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en el centro.

Randy Montelier López, alumno de Ingeniería Civil, aseguró que lo contactaron a través de grupos de Whatsapp y de inmediato aceptó sumarse para colaborar con las múltiples tareas como la limpieza, organización, facilitar las donaciones, repartir alimentos y entretener a los 140 niños resguardados en la academia.

A partir del siniestro en la zona industrial de Matanzas quise ayudar, primero como bombero porque estuve en el comando de mi localidad durante el servicio militar, pero me contactó una profesora de la UM y vine para acá, destacó el joven Jorge David Sánchez García.

El también estudiante de Lengua Inglesa comentó que es difícil para los evacuados, procedentes de las zonas aledañas a la base de supertanqueros, dejar a un lado sus preocupaciones, porque desde la entrada de la Universidad se divisan las maniobras de los helicópteros para contener las llamas.

Estaba en mi casa en Versalles (barrio) y sentí la explosión que lo alumbró todo como si fuera de día y me asusté mucho, vine desde el sábado con mi familia, me siento bien, ayer dibujamos paisajes, dijo Lianet Fonseca Bonelli, una niña de 11 años de edad, quien se mantiene en la academia a salvo del peligro.

Aunque extraño mi casa aquí me siento segura, en los 76 años que tengo de vida nunca vi algo semejante a este incendio, me despertaron las explosiones y el ruido de las ambulancias, no se acaba de apagar, desde aquí vemos el humo, me trajeron porque soy asmática, expresó Caridad Alfonso Santos, evacuada junto a su esposo.

Según datos aportados por Edgar Borot Peraza, vicerrector de la UM, la casa de altos estudios cuenta con el apoyo logístico del gobierno provincial que garantiza alimentos y otros insumos, además, algunos trabajadores del sector privado ya aportaron donaciones de alimentos.