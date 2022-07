Efectos del bloqueo a Cuba, dondequiera que mira caravanista (+Fotos)

Matanzas, 22 jul (ACN) Dondequiera que miro veo los efectos dañinos del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, comentó hoy Shannon Rodríguez, integrante de la XXXII Caravana de la Amistad de Pastores por la Paz, que visita la provincia de Matanzas desde este jueves.

Me conmueve porque no es que no puedan hacerlo, es que por el bloqueo (económico, comercial y financiero) los cubanos no tienen acceso a cosas que necesitan para hacer, comentó además Rodríguez como testigo del impacto de la política norteamericana que limita el desarrollo de la mayor de las Antillas.

Es muy difícil para mí tener la certeza de que el gobierno de Estados Unidos no tiene la compasión ni el corazón que tenemos los que nacimos en ese país, expresó la integrante de la organización New York Boricua Resistance, que por vez primera visita Cuba.

La joven defensora de los derechos humanos aseguró además que en Matanzas se siente muy identificada como artista, al estar tan cerca del agua, oír la música, y ver el paisaje.

Este viernes los Pastores Por la Paz visitaron la Cooperativa de Producción Agropecuaria 13 de Marzo, en el municipio de Unión de Reyes, donde se interesaron por los métodos biológicos para enfrentar las plagas, los sistemas de rotación de cultivos, el impacto del cambio climático y la partición de las mujeres en el funcionamiento de la entidad.

En el Museo del Esclavo Rebelde, en Triunvirato, conocieron sobre una de las más importantes sublevaciones acontecidas en Cuba durante la etapa colonial, la presencia de la cultura africana en la isla, y el enfrentamiento a la discriminación racial.

También este viernes, los Muñequitos de Matanzas, agrupación insigne en la defensa de la rumba y que celebra en este 2022 sus 70 años de existencia, ofreció una artística bienvenida a los integrantes de la caravana que llegaron hasta la casa social de los escritores y artistas en esta ciudad.

Estamos comprometidos con mantener nuestra amistad y entender a Cuba, y también muy emocionados con la cultura cubana que es muy especial, continuaremos en solidaridad con ustedes, aseguró Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la Organización Comunitaria, a la que pertenece la Caravana Pastores por la Paz.