Destacan acciones por el 26 de Julio esta semana en Cienfuegos (+Fotos)

Cienfuegos, 3 jul (ACN) Entre las 600 acciones acometidas en la provincia de Cienfuegos, con motivo de la conmemoración central por el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, destaca esta semana la reparación de las vías principales y la rehabilitación de centros educativos.



En la Calzada de Dolores, obreros de la Empresa de Mantenimiento Vial no.5 ejecutaron una fundición de concreto de unos 15 metros, en una senda propicia al deterioro debido al frenaje de los vehículos frente al semáforo allí emplazado.



De igual forma fue priorizado el Paseo del Prado y otras carreteras, como la que conduce de La Sabana al municipio de Palmira, el asentamiento Juraguá, perteneciente a Abreus, y el sistema vial de Aguada de Pasajeros, en el enlace por la Autopista Nacional con Cienfuegos, para lo cual se dispone de unas siete mil toneladas de asfalto, como informó Alexandre Corona Quintero, gobernador del territorio.



Reparaciones generales y ampliaciones reciben centros escolares, como la secundaria básica Frank País García, la de mayor capacidad entre las de su tipo en la capital provincial, donde reemplazaron toda la carpintería, enchaparon los laboratorios, construyeron dos baterías de baños para hembras y varones, y remozaron las dos existentes.



Otra institución beneficiada resulta la escuela para niños autistas Vilma Espín, con la construcción de más locales, la extensión de las aulas en el segundo piso, la rehabilitación del sistema hidráulico, el cambio de la carpintería, la red hidráulica y un nuevo cercado perimetral.



Sobresalió también la versión cienfueguera de la exposición Soluciones Cuba, donde miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores de más de 30 empresas socializaron inventivas para la sustitución de importaciones, el ahorro energético, así como la fabricación o sustitución de piezas de repuesto.





Fue así como en el centro recreativo Los Pinitos, de la urbe cabecera, se unieron representantes de Oleohidráulica ─única de su tipo en Cuba─, la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, Lácteos Escambray, Electromedicina, Cementos Cienfuegos y el central azucarero 14 de Julio ─primero en cumplir su plan de producción de azúcar en la pasada contienda─, entre otras.



Resaltó la creación de un accesorio elaborado con bronce, sujetado con pasadores, que ahorró cuantiosas sumas y permitió la puesta en funcionamiento del taprogge, una esfera para el intercambiador de calor, en la “Carlos Manuel de Céspedes”, aditamento desarrollado por un grupo de jóvenes dirigidos por Giraldo Jiménez Campillo, especialista A en Mantenimiento industrial.

En la celebración nacional por el Día del Historiador, que tuvo por escenario al territorio, trascendió el quehacer integral de los profesionales sureños por su incursión en eventos y congresos, así como la incorporación de 280 miembros en las 19 delegaciones de base distribuidas en los ocho municipios.



Jorge Luis Aneiro Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), encomió la divulgación de la historia local y provincial, los sistemas de eventos y la comunicación en los medios digitales, donde resalta la publicación, en fecha reciente, de la revista Jagua, única de su tipo en la nación.

La ocasión fue propicia para dar a conocer los Premios de la Crítica Histórica del 2021, conferidos a los mejores libros publicados y que recayeron en Urbano Martínez Carmenate con el Premio Hortensia Pichardo; Frank Josué Solar Cabrales, con el “Ramiro Guerra”, y Danilo Hernández Carmenate con el Premio José Luciano Franco.



Por su trayectoria en la docencia y en la investigación el doctor en Ciencias Miguel Pulido Cárdenas, profesor consultante de la Universidad de Cienfuegos, mereció el Premio Provincial de Historia.



En tanto, durante el acto por el Día del Trabajador Petrolero, el primero de julio, se conoció que la refinería Camilo Cienfuegos opera de manera estable, continua y a su máxima capacidad.

Irenaldo Pérez Cardozo, director general de la empresa, destacó que se encuentran por encima del 105 por ciento del cumplimiento del plan, con lo cual garantizan el suministro al mercado local de todos los productos y sus derivados, dígase gas licuado, turbo combustible, diésel y gasolina, entre otros.



Trabajadores de la entidad fueron reconocidos con la medalla Ñico López por permanecer en el centro por 20, 25 y 40 años de manera ininterrumpida, en ocasión de celebrarse la efeméride desde 2015, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.



Mientras que el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, en curso desde el pasado 30 de junio y hasta este domingo, regala a los habitantes de la urbe una propuesta de calidad como variante ante lo banal y como preámbulo de la etapa estival.



Jorge Luis Robaina, director de Karamba y presidente del Fiestón, como también se conoce al evento, explicó que programan 56 conciertos en siete locaciones fue una tarea titánica, pero fluyó gracias a la voluntad del Partido, el Gobierno y las instituciones culturales de Cienfuegos.

Lea más: Llegó primer vuelo de Off We Go al Aeropuerto de Varadero en 2022

Los escenarios de la ciudad acogieron a artistas ya consagrados como Will Campa, Adalberto Álvarez y su Son, Shiina, Charanga Latina, David y Ernesto Blanco, Adrián Berazaín y a otros que llegaron por vez primera, como Christopher Simpson y Jotabarrioz.



Para la última noche de presentaciones están reservados los espectáculos de Buena Fe, David Torrens, Mayco D´Alma, Nube Roja, D´Cuba, así como los cienfuegueros Nelson Valdés, Collage y la popular orquesta Aragón, en un certamen dedicado a los jóvenes, a los cien años de la Federación Estudiantil Universitaria y a la heroica gesta del 26 de Julio.