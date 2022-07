"Con un pueblo como este podemos vencer los obstáculos"

La Habana, 1 jul (ACN) Con un minuto de silencio en homenaje al general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, se inició hoy en Las Tunas la reunión conclusiva de la tercera visita gubernamental al territorio, presidida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.



Durante dos jornadas, un amplio equipo que integraron, además, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, vice primeros ministros, ministros y viceministros, visitaron, entre los ocho municipios del territorio, 466 objetivos económicos; evaluaron 77 programas, e intercambiaron con alrededor de ocho mil 600 personas en 20 barrios en transformación.



Las dos visitas anteriores dejaron para este territorio 68 indicaciones, de las cuales se han cumplido 62, lo cual representa un 91 por ciento. En esta oportunidad, el número de esas tareas asciende a 82.



Durante la reunión se presentaron los informes, que incluyeron las problemáticas esenciales. Hoy la provincia, de manera general, debe dirigir esfuerzos a la situación de la vivienda, sobre todo a programas como la entrega y terminación de subsidios, la eliminación de pisos de tierra, y la atención a madres con tres o más hijos.



Otro aspecto que presenta un notable deterioro tiene que ver con los viales. Al respecto, se ha llamado a explotar recursos endógenos y aprovechar la existencia de mipymes que puedan contribuir a esa tarea. Otro aspecto vital es la asunción de estrategias de desarrollo cada vez más apegadas a las necesidades reales de la localidad.



Fortalecer la economía es imperativo para el desarrollo



La economía es un aspecto que transversaliza todos los programas sociales. En este sentido, la provincia tiene hoy una situación compleja en aspectos como el déficit fiscal, los incumplimientos de las ventas netas, las cadenas de impago y la política de precios.



El viceministro de economía, Roberto Pérez Pérez, se refirió también a que las utilidades deben ser siempre el fruto de altos niveles de eficiencia; y que, no obstante, en las que tengan elevadas utilidades y sean altamente rentables, se impone siempre la evaluación de los precios mayoristas y minoristas que aplican.



También en materia económica se resaltó el hecho de que no puede identificarse un encadenamiento como un simple contrato de compraventa de recursos, pues los verdaderos encadenamientos responden a la creación de cadenas de valores.



Durante la visita se detectaron irregularidades en los ingresos por concepto de ventas minoristas, un aspecto que debe revisarse de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios. Asimismo, se llamó a pensar estrategias para captar los ingresos perdidos por concepto de incumplimientos.



De esencial se calificó el hecho de que las líneas de las estrategias de desarrollo no se circunscriban a los proyectos de desarrollo local, sino que incluyan indicadores concretos que permitan medir su avance.



Por otra parte, la carencia real de recursos afecta los procesos productivos; pero se insiste en el hecho de proteger el salario de los trabajadores, un aspecto que requiere de buscar alternativas para generar ingresos, aunque no respondan específicamente al objeto social de la entidad.



Se necesita más que recursos para transformar los barrios



En las conclusiones de la visita fue reconocido el trabajo desarrollado en comunidades en situación de vulnerabilidad. Aunque ha existido una transformación gracias al trabajo conjunto de organismos e instituciones estatales con los factores del barrio, con la gente, se ha insistido en que no basta con los recursos.



Hay que trabajar desde la cercanía con el pueblo y el intercambio perenne con las personas, e identificar las situaciones puntuales que muchas veces son de carácter individual; porque, desde la visión del primer ministro, una persona descontenta, desatendida, es una persona que puede perder la fe en la obra de la Revolución.



La transformación de estas comunidades tiene que partir de la sensibilidad, de tocar cada puerta, porque aunque no sea posible resolver de una vez todos los problemas, las personas deben sentirse protegidas y acompañadas, trascendió.

No dejar de ponerle corazón a la Salud



Por su importancia, también los programas de la Salud recibieron el oportuno chequeo en esta visita gubernamental. En su presentación, José Ángel Portal Miranda, ministro del sector, explicó que hoy la provincia muestra resultados de trabajo; pero, no obstante, existen aspectos a los que se les debe brindar especial atención. Dígase, por ejemplo, los índices de bajo peso al nacer y la mortalidad materna e infantil, para poder mejorar los indicadores de este programa priorizado en el país.



Al mismo tiempo, se deben planificar acciones para garantizar el plan de producción de Medicina Natural y Tradicional, e impulsar los planes de reparación y mantenimiento a instituciones de Salud que muestran atrasos.

Otros asuntos vitales en la mira



En sus exposiciones, los vice primeros ministros hicieron referencia a una serie de aspectos que hoy requieren atención por parte de las instituciones y las autoridades y cuadros del territorio.



En ese caso se encuentran las problemáticas asociadas al cambio climático, que exigen estrategias inmediatas de mitigación. De manera puntual, Inés María Chapman se refirió a la situación de Manatí, un municipio muy afectado por la sequía, donde se impone el acopio de agua de lluvia como alternativa viable.



Jorge Luis Tapia Fonseca llamó a la recuperación cañera y al seguimiento de los indicadores de eficiencia en los procesos productivos.



La necesidad de pensar iniciativas que impulsen la economía en el municipio de Colombia fue una reflexión de Jorge Luis Perdomo Di-Lella; mientras que el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, expresó que se hace necesaria la búsqueda de alianzas para la reparación de los motores diésel, que permitan aumentar la generación en la provincia.



Estar siempre al lado del pueblo



Marrero Cruz recordó que esta visita se desarrolla en una coyuntura compleja, pero que nadie debe dudar de lo mucho que se trabaja, con el apoyo del pueblo, para superar los inmensos retos.



Apuntó que el enemigo se aprovecha de nuestras situaciones, que promueve el descontento de la gente y que, por eso, hay que estar siempre al lado del pueblo.



Además de los aspectos detallados con anterioridad, el Jefe de Gobierno reflexionó acerca de otros como el papel del cuadro centro en función de sumar a la masa de trabajadores y aprovechar, desde su ejemplo personal y su iniciativa, la inteligencia colectiva.



Insistió también en el hecho de que las mipymes surgieron como complemento de la empresa estatal socialista y que, por ende, ni la empresa puede utilizarlas para suplir sus deficiencias, ni estas pueden desarrollarse sobre la base de las deficiencias de la empresa.



El primer ministro llamó a realizar un esfuerzo para asegurar el verano, con opciones de calidad, variadas, a la altura de lo que el pueblo merece, aunque existan limitaciones de recursos.

También pidió revisar el deterioro de las instalaciones deportivas, las universitarias y las instituciones de la cultura.



Finalmente expresó: "Nos vamos convencidos de que Las Tunas tiene un pueblo revolucionario, que apuesta por la confianza y el respeto. Lo principal para nosotros es no perder nunca esa confianza del pueblo. No hay espacio para el derrotismo porque, con un pueblo como este, es suficiente para vencer los obstáculos más grandes".