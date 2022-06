Analiza presidente cubano situación electroenergética en el país (+Fotos)

La Habana, 16 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, convocó hoy a la solidaridad y la responsabilidad colectiva mediante el ahorro energético ante la difícil situación en el país.

Durante una comparecencia radiotelevisiva realizó un análisis detallado de la situación electroenergética nacional a partir de planteamientos de la población; lo acompañaron en ese espacio el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, vice primer ministro cubano; Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, y Omar Ramírez, director adjunto de la Unión Eléctrica.

El mandatario explicó que hay estados de opinión que reconocen el esfuerzo de los trabajadores eléctricos, otros criterios versan sobre la preocupación por la estabilidad del sistema electroenergético, el déficit de combustible para generar energía, así como insatisfacciones con la programación y la información de los horarios de apagones, y el mantenimiento de las termoeléctricas.

Díaz-Canel insistió en que las causas principales del complejo contexto en Cuba en ese sentido son las roturas y falta de mantenimientos en las termoeléctricas y el déficit de combustibles, elementos asociados a la persecución financiera que sufre la nación caribeña por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

📌Cuando cada uno de nosotros actúa con sentido de compromiso, apoyando solidariamente a los que más aportan y buscando soluciones en lugar de lamentarnos de los problemas, estamos siendo nuestro propio Comandante el Jefe. pic.twitter.com/HRpxIpHPab — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 17, 2022

Reconoció el esfuerzo del sistema eléctrico para informar debidamente la programación de los apagones, con espacios permanentes en la radio y la televisión en los cuales se notifica al pueblo el horario de estos, y precisó que si en algún lugar aún falta información hay que revisarlo de inmediato en cada territorio.

Sobre el comportamiento del servicio, Díaz-Canel señaló que se produce un pico de consumo al mediodía y otro más alto entre las 21 y 22 horas de la noche, por lo que las medidas de ahorro tienen que tratar de desplazar el consumo a otros momentos del día.

Detalló que cuando no hay picos la demanda se satisface con la generación de las termoeléctricas, que tienen capacidad para generar la energía que necesita el país usando crudo nacional.

Comentó que si las termoeléctricas más importantes: la de Felton, en la provincia de Holguín, y la Antonio Guiteras, en Matanzas, salen del sistema por averías o mantenimiento cuesta mucho trabajo cubrir esos déficits con fuentes alternativas de energía.

Se han hecho intervenciones de mantenimiento y reparación capital en un grupo de esas instalaciones, pero es sumamente costoso y constituye una inversión que demora años, declaró.

Partiendo de las opiniones de nuestro pueblo , @DiazCanelB comienza su comparecencia sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional. pic.twitter.com/MYbnLW7yel — Ministerio de Energía y Minas de Cuba (@EnergiaMinasCub) June 17, 2022

Según el Presidente Díaz-Canel, gracias a la ayuda de un país amigo Cuba prevé incorporar tres nuevos bloques al sector, pero no será a corto plazo, e informó que se ha acudido a las plantas móviles de generación de energía en aras de compensar la demanda.

En horario de no pico, funcionando el sistema termoeléctrico en su plena capacidad, no hay situaciones de déficit para el territorio ni peligro de que se fracture el sistema porque el combustible es cubano, pero no podemos predecir las averías en estas plantas que requieren constante mantenimiento, subrayó.

Agregó que durante los horarios picos se suman las fuentes renovables de energía y otras variantes en caso de emergencia, pero en las condiciones actuales (condicionadas por averías en las termoeléctricas y el déficit de combustible) ni siquiera con esos grupos es posible cubrir el servicio.

Se ha consumido más combustible, fundamentalmente diésel, que significa parar actividades importantes de la economía para ponerlas en función de la generación eléctrica y de la población, acotó.

Dijo que en el pico de la noche no puede emplearse el sistema fotovoltaico y eso repercute en los indeseables apagones, porque es cuando más demanda existe.

El mandatario recordó que esta contingencia viene desde el 2019, a raíz de las medidas aplicadas por el expresidente norteamericano Donald Trump, y se recrudeció en la situación de la pandemia de la COVID-19, a partir de lo cual se incrementaron las dificultades para adquirir los combustibles.

Nos hemos centrado, con el poco financiamiento del que disponemos (recaudado en las ventas en las tiendas en MLC y con la ligera entrada del turismo) para comprar combustible y dar mantenimiento a las termoeléctricas de más capacidad, lo que debe conducir a una estabilidad en los próximos meses, significó Díaz-Canel.

Enfatizó en que un aspecto importante en estas circunstancias es el ahorro, pues apagar equipos innecesariamente encendidos ayuda a generar potencia energética para otras viviendas.

Informó también que se intensifica el trabajo para evitar que en el verano haya más afectaciones.

Consideró que el estado de malestar es lógico en el pueblo que sufre los molestos apagones, pero también hay que reconocer que estos afectan a la economía y los bienes y servicios resultantes que benefician a la misma población.

Ratificó el reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores del sector, sus batallas cotidianas y heroicidad, con régimenes estrictos de labor y en operaciones con alto nivel de peligrosidad.

.@DiazCanelB: Me apoyo en un solo argumento: CREO EN LOS HÉROES DEL SISTEMA ELÉCTRICO.#ParaCubaTrabajamos pic.twitter.com/07ZO0VjhoJ — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 17, 2022

El Jefe de Estado cubano puntualizó que se prevé que, en tres días de mantenimiento la termoeléctrica Antonio Guiteras se acerque a su potencia nominal, a la cual se llegaría con 10 jornadas de esa labor.

Mientras, añadió, la Unidad 1 de la Felton se encuentra en mantenimiento y la 2 debe entrar a principios de julio, con lo cual su estado mejoraría en los primeros días de ese mes.

Díaz-Canel concluyó con un llamado a superar las adversidades y a estar seguros de que la dirección del país trabaja sin descanso para que exista una situación electroenergética más estable para el disfrute del verano y en la búsqueda de una mejoría también a largo plazo, a pesar del asedio real que sufre la mayor de las Antillas.

En ese espacio, el Comandante Ramiro Valdés se refirió además al seguimiento diario que se hace a esta problemática desde los consejos del sistema electroenergético nacional, insistió en el protagonismo de las organizaciones políticas y de masas en este difícil escenario, en especial de los Comités de Defensa de la Revolución, y expresó su confianza en el pueblo revolucionario.