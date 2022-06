El organismo hidrometeorológico se aleja; pero que no prime la confianza

La Habana, 4 jun (ACN) A continuar observando la actual situación meteorológica y a estar atentos a las informaciones en cada territorio, llamó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en el chequeo de este sábado,en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC), de la situación provocada por el actual evento hidrometeorológico.



Mientras se aleja, el área de bajas presiones que ha afectado parte del país en los últimos días continuará dando lluvias, en ocasiones intensas, en distintas zonas, por lo que no puede haber confianza, indicó el mandatario.



A través de videoconferencia desde la sede del EMNDC, en la que participaron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, Díaz-Canel refirió a los primeros secretarios del PCC y gobernadores de las provincias occidentales y centrales, a trabajar intensamente, cuando cese la amenaza, en la recuperación de todos los daños.



Presentado por el general de división (r) Ramón Pardo Guerra, jefe del EMNDC, en el encuentro también participaron los vice primeros ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Inés María Chapman Waugh, Alejandro Gil Fernández y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, además de titulares de varias carteras y otros dirigentes del Partido y el Gobierno.



El doctor en Ciencias Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología (INSMET), explicó que hasta la mañana del sábado el organismo tropical no se había organizado, pero constituía una extensa área de bajas presiones con zonas de nublado que llegaban hasta Centroamérica y que continuaría dando precipitaciones en el territorio nacional con posibilidades, mientras se aleja de Cuba, de extenderse más hacia el centro e incluso el oriente del país.



Este domingo —explicó el científico— empezarán a mejorar las condiciones, pero no podemos perder de vista que junio es el mes más lluvioso del año. Comenzarán a restablecerse las condiciones normales del verano, pero —insistió— en la semana que empieza estaremos bajo la influencia de una vaguada.



La situación meteorológica mantendrá dándonos precipitaciones; será con menor intensidad, pero no podemos olvidar que en las últimas semanas ha estado lloviendo y los suelos están saturados en algunas zonas de la nación, añadió.

👉 Estudiar, posterior al evento meteorológico, las zonas de inundaciones y actualizar los planes para la reducción de riesgos.



👉 Establecer el regreso de los evacuados a sus casa cuando las condiciones lo permitan. Se han evacuado unas 15 mil personas. pic.twitter.com/iNyrgaQg2M — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 4, 2022





El director general del INSMET agregó que entre el jueves y las siete de la mañana del sábado —en poco más de 40 horas— se han reportado acumulados de lluvias por encima de los 200 milímetros (mm) en áreas de Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Artemisa y algo en Matanzas. Incluso —abundó— hubo estaciones donde se reportaron acumulados de hasta 400 mm de precipitaciones.



El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, informó que las intensas lluvias han dejado un acumulado, a nivel de media nacional (o sea, para todo el archipiélago), de 55 mm, el 29 por ciento (%) de la media para junio, que es —insistió— el mes más lluvioso del año. En occidente el acumulado de precipitaciones cubrió el 61 % de la media para junio; en el centro, el 20 %, y en el oriente, el tres %.



Rodríguez Rodríguez apuntó que mayo cerró con el 103 % de la media histórica de lluvias para el mes. Según el más reciente cierre del INRH, los embalses del país acumulaban el 49 % de su capacidad total, más de cuatro mil 500 millones de metros cúbicos de agua.



A una pregunta del presidente de la República, el directivo señaló que antes del paso del actual evento hidrometeorológico, la capacidad embalsada llegaba al 46 %. Los especialistas esperan, no obstante, que en los próximos días, debido al escurrimiento, el volumen de agua represada crezca aún más.



Las lluvias también han favorecido la recuperación de las cuencas subterráneas, afirmó Rodríguez Rodríguez al responder a la preocupación del presidente cubano sobre el agua para el abasto a la población, como en La Habana, donde se espera un ascenso en las principales cuencas que la abastecen, como Ariguanabo y Vento.



RECUENTO PROVINCIA A PROVINCIA



En la videoconferencia en la sede del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba intercambió sobre la situación puntual en los diez territorios impactados por el evento hidrometeorológico.



El diálogo incluyó a los primeros secretarios del Partido de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Spíritus y Ciego de Ávila, así como a la primera secretaria del municipio especial Isla de la Juventud.



Tras destacar la pertinencia del recién concluido ejercicio nacional Meteoro 2022, que preparó más y mejor a los sistemas de dirección y a la población ante eventos meteorológicos y de otra índole, Díaz-Canel resaltó la capacidad, talento y protagonismo de los primeros secretarios del Partido en el enfrentamiento al actual fenómeno meteorológico.



En los diez territorios afectados, siete están dirigidos por mujeres y varias son nuevas promociones, al igual que el primer secretario de Villa Clara, subrayó Díaz-Canel.



MANTENER LA PERCEPCIÓN DE RIESGO



El miembro del Buró Político y jefe del Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, también llamó a las autoridades políticas y administrativas de cada territorio a organizar las labores de recuperación, pero manteniendo en todo momento la percepción de riesgo.



Señaló que preliminarmente las afectaciones no son tan grandes, aunque habrá que llegar a cada lugar para recabar toda la información al respecto. Indicó comenzar a dar las primeras respuestas a las familias con daños en sus viviendas, como ya se está haciendo con la activación de las oficinas de trámites, así como empezar con las labores de limpieza cuando las condiciones lo permitan.



Entre otras orientaciones, Marrero Cruz se refirió a la revitalización de los servicios, en primer lugar, los dirigidos a garantizar la alimentación de la población, así como al pronto restablecimiento del servicio eléctrico donde aún queden afectaciones.



Liván Arronte, ministro de Energía y Minas, informó que el viernes el sistema electroenergético nacional no tuvo limitaciones por capacidad de generación, y para este sábado tampoco se preveían afectaciones por este concepto.



Sobre el impacto del evento hidrometeorológico, por lluvias y fuertes vientos, señaló que en la mañana del sábado poco más de 11 mil 800 consumidores estaban sin el servicio, pero se trabajaba para solucionar las averías en la propia jornada.



SEGUIR TRABAJANDO MÁS Y MEJOR



Al concluir el chequeo de este sábado sobre las afectaciones provocadas por el evento hidrometeorológico que impactó a parte del país desde el 1ro de junio, el presidente Díaz-Canel señaló que el sistema de bajas presiones, con sus intensas lluvias, ha provocado daños en viviendas, edificaciones sociales, administrativas y productivas, plantaciones agrícolas y en el servicio eléctrico. Por otro lado, agregó, las aguas han sido un beneficio, al favorecer la recuperación de los embalses y de las cuencas subterráneas.



Ahora, añadió, tenemos que mantenernos alertas, porque los pronósticos apuntan a que tendremos más lluvias en junio y la saturación de los suelos se mantendrá, lo que exige, indicó, centrarnos en las zonas bajas y de posibles inundaciones, así como en lugares donde haya peligros de derrumbe.



El presidente indicó trabajar en función de mejorar los drenajes en estas zonas y actualizar y profundizar los estudios de vulnerabilidad y riesgo en ellas, así como concluir las soluciones definitivas para eliminar estos peligros.

👉 Debemos mantener las medidas ante la amenaza de intensas lluvias.



👉 Se espera un mes de junio muy lluvioso.



👉 Hay que centrarse en las zonas bajas y de posibles inundaciones.



👉 Mantener la limpieza de drenajes y la poda de árboles. — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 4, 2022





Orientó trabajar con prontitud en la respuesta a las familias con viviendas con daños parciales y totales, siguiendo la estrategia que se aplicó en La Habana cuando el tornado de enero de 2019.

Sobre las tareas inmediatas, se refirió al aseguramiento del retorno a sus casas de los evacuados; al restablecimiento del servicio eléctrico en los circuitos dañados; y al resarcimiento de los perjuicios en la agricultura.



Sobre la agricultura, insistió en las labores de drenaje, para minimizar las pérdidas, y a aprovechar este momento, con las aguas que está dejando el organismo hidrometeorológico, para la siembra de varios cultivos, en especial de ciclo corto, y de caña de azúcar; así como trabajar con intensidad en el acopio de leche, entre otras tareas.