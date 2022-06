Llama Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil a cumplir medidas establecidas y proteger a la población (+Video)

La Habana, 3 jun (ACN) De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, se mantiene un sistema de bajas presiones desorganizado con extensas áreas de nublados, lluvias fuertes e intensas y tormentas eléctricas, que continuarán afectando las regiones occidental y central del país.



Las autoridades locales de los territorios afectados han cumplido las medidas establecidas en los planes de reducción del riesgo de desastres para la protección de la población y la economía de acuerdo con su situación particular.



Teniendo en cuenta la saturación de los suelos en algunos territorios con extensas áreas inundadas, principalmente en zonas bajas y de drenajes deficientes, se incrementa la vigilancia hidrometeorológica.



Se reitera a la población extremar las medidas de precaución, no transitar por áreas inundadas, no cruzar ríos, ni arroyos crecidos, no acudir a los embalses para actividades de pesca, no tocar cables caídos, alejarse de lugares con peligro de derrumbe y deslizamiento del terreno, protegerse de las descargas eléctricas, mantenerse informado a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones impartidas por las autoridades locales.



Hasta el momento se reportan afectaciones a viviendas y al sistema electroenergético nacional.



Se lamenta el fallecimiento de dos personas en la provincia de La Habana y una persona desaparecida en Pinar del Río.

El Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantienen vigilancia sobre este evento hidrometeorológico extremo.

