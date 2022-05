Insiste Cuba en unidad e integración de Latinoamérica y el Caribe

La Habana, 27 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, insistió hoy en la necesidad de unidad e integración, durante la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Unidos lograremos defender nuestra soberanía y autodeterminación sin injerencias, subrayó en las palabras inaugurales del encuentro, que se desarrolla este viernes en el Palacio de la Revolución de La Habana, y llamó a defender el ALBA-TCP como referente de cooperación por mayor independencia y desarrollo en la región.

‼️🌎 Inicia la XXI Cumbre de @ALBATCP con las palabras de @DiazCanelB a los Jefes de Estado y Gobierno y representantes de los países miembros.#AlbaUnida pic.twitter.com/2apnc74HSZ — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) May 27, 2022

El mandatario cubano dio la bienvenida a los participantes en la cita en representación de los 10 países miembros de la Alianza, y agradeció las muestras de solidaridad de esos gobiernos tras el accidente ocurrido en el hotel Saratoga en La Habana el pasado 6 de mayo.

La pandemia de la COVID-19 constituyó uno de los más grandes desafíos en los últimos años, que tensó la economía y los sistemas de salud, y obligó a las naciones del área a generar iniciativas y proyectos que hoy son motivo de orgullo, comentó.

Díaz-Canel resaltó la labor de los trabajadores de la salud y los científicos cubanos, quienes, gracias al adelanto de la industria biotecnológica nacional, desarrollaron tres vacunas propias de alta efectividad contra la COVID-19, lo que permitió inmunizar a la población, aplicar dosis de refuerzo e inocular a los niños a partir de los dos años de edad.

El jefe de Estado cubano ratificó la disposición de poner estas capacidades al servicio de los integrantes del ALBA-TCP, y significó que la mayor de las Antillas no se rinde y continuará avanzando con creatividad por una sociedad más justa y solidaria a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, recrudecido en los momentos más difíciles de la pandemia.

Con relación a la IX Cumbre de Las Américas, a celebrarse el venidero mes de junio, dijo que en las últimas semanas varios gobiernos han demandado la asistencia a ese evento de todos los países del hemisferio, sin exclusiones, y la administración nortamericana pretende silenciar ese justo reclamo e impedir que determinadas naciones puedan aportar a los temas en la agenda.

Esta práctica no es nueva, refirió, Estados Unidos se dice promotor de la democracia pero no es capaz de asegurar un espacio plural, irrespeta las diferencias, desoye una vez más el reclamo de una verdadera Cumbre con todos los países del continente; es obsoleta e inaceptable la subordinación de muchos al mandato de unos pocos, esta exclusión constituye un retroceso histórico, advirtió.

Díaz-Canel expresó que todas las naciones deben ser invitadas en condición de igualdad, y convocó a unir, no a dividir; a sumar, no restar; y a respetar y no imponer.

Fundada en la capital cubana el 14 de diciembre de 2004 por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos está conformada actualmente por 10 países: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía.

El mecanismo de integración pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación; es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.