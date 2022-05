Evita rápida actuación consecuencias de accidente en Ciego de Ávila (+Fotos y Video)

Ciego de Ávila, 16 may (ACN) La rápida presencia de los bomberos en el lugar y la manera efectiva de actuar del bicitaxista evitaron hoy la pérdida de vidas humanas al explotar baterías artesanales de litio en un bicitaxi, frente al hotel Santiago-Habana, de la ciudad capital de Ciego de Ávila.



El incendio de ese medio de transporte ocurrió en horas de la tarde de este lunes.en la calle Honorato del Castillo, entre Chicho Valdés y Joaquín de Agüero, exactamente frente a la instalación hotelera, y pudo tener mayores consecuencias de no ser por la actitud de Pablo Aldana Reyes, conductor del bici, quien no se desconcertó al ver la situación y bajó las cuatro balitas de gas que transportaba.



Aldana Reyes manifestó que al sentir calor en su espalda volteó y vio que las baterías ardían y comenzaban a explotar una tras otra, por lo que no perdió tiempo, desmontó para la calle los depósitos de gas licuado.

#Ahora la respuesta rápida del Cuerpo de Bomberos y la activación oportuna de los sistemas de respuesta rápida se pusieron a prueba con eficiencia para evitar daños humanos y materiales, lo cual fue un ejercicio más en la semana contra incendios. #CiegodeAvila #LatirAvileño pic.twitter.com/5xXk5xuiH8 — Dr. Alberto Moronta Enrique (@MorontaDr) May 16, 2022





Miembros del Cuerpo de Bomberos manifestaron a Radio Surco digital que recibieron por el puesto de mando contra incendios la alarma de un triciclo en combustión, por lo que rápidamente se activaron para llegar al lugar de los hechos, donde decidieron enfriar el área para evitar la explosión de las cuatro balitas de gas presentes allí.



También acudieron las autoridades del Ministerio del Interior, de Salud Pública, el Sistema de Urgencias Médicas, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba.





En enero del 2021 en otra de las calles principales de la cabecera provincial avileña varias viviendas resultaron afectadas a consecuencia de un incendio de medianas proporciones por la explosión de una moto eléctrica que se encontraba cargando.



La actuación de los bomberos evitó que las llamas se diseminaran hacia las casas colindantes, de características similares a las afectadas, y que no se reportaran lesionados ni fallecidos.

