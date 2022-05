Díaz-Canel: Amamos el amor y odiamos el odio (+Fotos)

La Habana, 16 may (ACN) Vencemos porque nos sostienen ideas justas, amamos el amor y odiamos el odio, nuestra fuerza reside en valores martianos y fidelistas, en el poder de la verdad y de conquistar toda la justicia, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

El mandatario clausuró la V sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, que tuvo lugar durante cuatro días en el Palacio de Convenciones de La Habana y a cuya jornada final asistió el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

Díaz-Canel señaló que corren tiempos intensos y complejos, pero eso no nos quita sentido de la realidad, marcada por desigualdades y desequilibrios que se acentúan bajo el neoliberalismo; por suerte, aún sobrevive el afán de justicia, acotó.

Aseguró que la respuesta a la tragedia del hotel Saratoga demuestra la solidaridad del pueblo cubano, evidenciada en los héroes anónimos del país, en los cientos de compatriotas que acudieron a donar sangre, en los bomberos, rescatistas, choferes de ambulancias, trabajadores de los hospitales, especialistas de la medicina y enfermería, prensa honesta e infatigable; en cada ciudadano que hizo algo aunque sea desde las redes sociales.

En esas actitudes, unidas a las de las autoridades cubanas, se resume lo mejor del ser nacional, del cubano que defendemos en nuestras leyes, manifestó el Presidente.

Subrayó que en las jornadas de incertidumbre y dolor se plasmaron mensajes de odio contra este pueblo, porque los mercenarios no entienden a los patriotas.

Cuba ha vivido su duelo sin estridencias, incluso antes del decreto oficial, los que han querido lucrar con ese dolor no merecen nuestro tiempo, los que odian no cuentan, acotó Díaz-Canel.

Priorizamos la atención a todos los sobrevivientes, dijo el Jefe de Estado, y reiteró una vez más sus condolencias por lo sucedido, y el agradecimiento a líderes políticos y amigos del mundo por su acompañamiento en momentos de tristeza.

Señaló que las tergiversaciones de los sucesos del 11 de julio y los intentos de desacreditar a la Revolución cubana, muestran la hipocresía y doble rasero de quienes pretenden desestabilizar el proyecto socialista.

El Presidente refirió que en la nación caribeña no se encarcela a menores de 16 años, los jurados actuaron en apego a la ley y la legalidad existe para ser cumplida.

Somos un Estado socialista de Derecho que tiene derecho a existir, afirmó y reiteró que el imperio y sus asalariados acuden a la guerra no convencional, por los caminos del odio y el aliento al terrorismo.

Ya no se esconden para sus convocatorias a través de Internet; lo intentaron todo para movilizar al pueblo el pasado Primero de Mayo y aún no salen de su asombro para entender la aplastante y masiva respuesta de los cubanos en favor del proceso socialista; todo a pesar de dos años de pandemia con bloqueo recrudecido, agregó.

Ratificamos el Primero de Mayo, que se pudo, se puede y siempre se podrá, todo desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, expresó.

El mandatario alertó que el gobierno de Estados Unidos pretende dividir al mundo selectivamente entre quienes se someten a ellos y los que están dispuestos a defender su soberanía.

Las consecuencias cuestan vidas y sufrimiento, como se observa en el escenario europeo,dijo Díaz-Canel para de inmediato afirmar que estamos comprometidos con la paz, la justicia, la seguridad de todas las naciones, en especial las del Tercer Mundo, que son las más amenazadas.

Reafirmó que la política exterior cubana seguirá priorizando la batalla contra el bloqueo y su denuncia, pues impacta sobre todo el país y nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos.

Continuaremos desarrollando relaciones de amistad y cooperación en la región y el mundo, defendiendo a América Latina como zona de paz, refirió y detalló que durante las visitas de los primeros ministros de Belice y Dominica se consolidaron lazos de colaboración.

Sobre la acogida dada en La Habana al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que fue una visita oficial importante, en el empeño mutuo de fortalecer los vínculos bilaterales y contribuir al avance en el área.

El mandatario cubano significó que continúa vigente la política de Estados Unidos de debilitar esta parte del mundo e imponer su poderío, y que la reunión curiosamente llamada Cumbre de las Américas excluye a varios países, a pesar de la natural incomodidad de los gobiernos de la región en rechazo a esas exclusiones.

Ese no será un evento inclusivo ni verdaderamente representativo, subrayó Díaz-Canel, sus organizadores deben tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos, respetar criterios discrepantes y dialogar con argumentos sólidos.

Opinó que se descalifica para servir de anfitrión a un país incapaz de dar cabida a todos; la Doctrina Monroe sigue siendo la guía y enfoque político de la administración norteamericana, acotó.

Lamentó que en ese encuentro no se aprobará nada sobre desigualdad económica y social, no se discutirá acerca de la marginalización en la región y la política para sabotear a gobiernos progresistas, ni se tomará decisión alguna que impulse acciones de democracia y justicia.

Tampoco se dialogará sobre la manipulación del gobierno estadounidense en el tema migratorio con fines desestabilizadores contra Cuba, denunció el Jefe de Estado, y añadió que no se prevé en ese espacio la discusión sobre el nefasto impacto del crimen organizado ni del cáncer del narcotráfico.

El terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado, no es asunto en esa agenda, señaló, y consideró que es poco probable que se reafirme allí el derecho de Argentina a las Islas Malvinas o de Puerto Rico a su independencia.

Insistió en que la llamada Cumbre de las Américas se parece a la de la Organización de Estados Americanos (OEA), y cargará con el mismo desprestigio moral de ese organismo, cuya gestión en los últimos años no ha hecho más que confirmar su estado moribundo.

Respecto a la intensa agenda de la Asamblea Nacional del Poder Popular en esta sesión, dijo que se potenció un Estado de Derecho y justicia social más democrático, se promovieron políticas públicas para proteger a las mujeres, a los adultos mayores, niños y personas vulnerables en general, en correspondencia con los derechos constitucionales.

Durante estos tres días en plenaria se aprobaron ocho importantes leyes, cada una fruto de un amplio proceso de consultas con especialistas, expertos, profesores universitarios y la población, puntualizó Díaz-Canel.

Refirió que se discutieron uno por uno sus contenidos, en particular los del nuevo Código Penal, que unifica en un solo texto lo regulado en esa materia y se atempera al contexto actual, y convidó a los responsables de su aplicación a actuar con la debida coherencia al implementarlo.

Entre las cuestiones más novedosas de la Constitución vigente están la amplia gama de derechos que reconoce, por ello otra de las leyes aprobadas es la del Sistema de Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que refuerza el ejercicio pleno de las personas de disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado a fin de asegurar la supervivencia de la especie.

La Ley de Derecho de Autor y el Artista Intérprete reconoce a los creadores por su obra e incluye los derechos sobre programas y aplicaciones informáticas y bases de datos, en ella se materializa el deber del Estado de proteger a los creadores y el derecho legítimo del pueblo a la creación, disfrute y protección de la cultura, subrayó el mandatario cubano.

En el socialismo, afirmó Díaz-Canel, la protección de la dignidad del ser humano y sus derechos son fundamentales.

Comentó que no someterse a la hegemonía del imperialismo tiene consecuencias como el bloqueo, que pretende eliminar la ideología socialista y entorpecer las políticas que favorecen al pueblo.

Pese a ello reafirmamos que el Estado cubano garantizará el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes establecidos en nuestro proyecto social, aseguró.

También hizo alusión a la trascendencia de impulsar la recién aprobada Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, en momentos cuando el mundo enfrenta la crisis del hambre exacerbada por la pandemia y los desequilibrios económicos y sociales del neoliberalismo.

Es importante, señaló el Presidente, que nuestro Plan de Soberanía Alimentaria involucre a todos los organismos, movilice a los ciudadanos y se refleje en los procesos productivos de los escenarios locales, en la empresa estatal y en cada proyecto de desarrollo local.

Díaz-Canel reconoció a los trabajadores de la salud y a los de la ciencia por su quehacer en el control de la COVID-19, desde la labor del más humilde trabajador hasta de los cuadros y dirigentes sindicales, lo cual ha permitido reanimar poco a poco la economía y volver a la vida social.

Aseveró que la economía mundial inició el 2022 con grandes incertidumbres e interrupciones en la cadena de suministros, aumento de la inflación y afectaciones por el conflicto europeo, aspectos que hacen de la recuperación pos pandemia un proceso frágil y desigual.

Para Cuba, sometida al bloqueo por el gobierno de Estados Unidos, el escenario lo marca el encarecimiento de las importaciones básicas, tenemos que desarrollarnos con medidas audaces e innovadoras y con ese fin actualizamos la Estrategia Económica y Social para cumplir con los objetivos y metas del Plan de economía, significó.

Destacó que en el centro de las preocupaciones están las medidas para contener la inflación, por lo cual el Consejo de Ministros trabaja con estrategias muy claras dirigidas a avanzar en la recuperación del mercado cambiario incluyendo la compraventa de divisas a la población.

Al respecto, agregó que se impondrán límites a los excesivos ingresos de entidades, se trabajará en el redimensionamiento para reducir gastos y en la ampliación y diversificación de los actores económicos.

El Jefe de Estado mencionó como otras prioridades atender la situación de vulnerabilidad, las nuevas transformaciones para la empresa estatal socialista, el nivel de desequilibrio macroeconómico y los entornos cambiarios diferentes, que obstaculizan el encadenamiento productivo.

Resaltó que no obstante los aspectos positivos para la gradual reactivación del país, se requiere avanzar con mayor seguridad desde el punto de vista macroeconómico, incentivar la inversión extranjera directa, las exportaciones y la producción nacional.

En medio de esta compleja situación de recuperación gradual del valor del peso cubano y el combate a la inflación, continúa la atención priorizada a los vulnerables y la descentralización de competencias en pos de la autonomía municipal.

Cuba no renuncia al desarrollo, volvemos a poner ante nosotros un desafío aparentemente insuperable, pero el ejemplo de los últimos días ha demostrado que con unidad, solidaridad y trabajo no podemos ser vencidos, acotó.

Que conste que no han desistido en borrar este intento de resistencia creativa del mapa, por eso el gobierno de Estados Unidos no nos invita a su mesa, porque somos una boca insumisa y no somos la única, afirmó Diaz-Canel ante los diputados del Parlamento cubano.

Recordó la absurda inclusión de la mayor de las Antillas en la lista de países que patrocinan el terrorismo, cuando no existe razón alguna para ello.

El imperialismo lleva 63 años naufragando de derrota en derrota, los tiempos siguen siendo complejos y desafiantes pero ya estamos entrenados, firmes y convencidos de que hasta la victoria siempre, aseveró finalmente el Presidente cubano.