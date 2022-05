Destaca Alejandro Gil gradual recuperación de la economía cubana (+Fotos)

La Habana, 14 may (ACN) Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), afirmó hoy que la economía cubana logra una recuperación gradual en el primer trimestre del año, en medio de no pocos obstáculos, que obligan a continuar trabajando con mayor eficiencia y creatividad.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Gil Fernández ofreció a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) reunidos en la Quinta Sesión Extraordinaria, en su IX Legislatura, una síntesis de los resultados económicos, incluso hasta abril en algunos indicadores.

El vice primer ministro reiteró que estamos ante una recuperación gradual de la actividad económica en medio de las complejidades del mercado internacional, de la existencia de una tasa de cambio informal, y de la imposibilidad de vender divisas.

Los indicadores de los primeros meses, dijo, demuestran que estamos recuperando parte del terreno perdido.

Señaló que hasta el cierre de marzo aumentan las exportaciones de bienes, respecto a igual periodo del año anterior, así como los ingresos totales en divisas, aunque, aclaró, esta última cifra resulta inferior a las alcanzadas antes de 2020.

Gil Fernández manifestó que las importaciones de bienes ascienden, y esto no quiere decir que se haya comprado más, sino que existe un incremento de los costos internacionales (influyen los del combustible y los alimentos), y ello tiene que ver con la inflación, la cual en muchos casos es importada.

Se mantiene la meta de recibir este año 2, 5 millones de visitantes extranjeros, luego de que en los primeros cuatro meses del 2022 arribaron 450 mil de ellos, aseveró.

📊Medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, expuestas por Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación durante la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura pic.twitter.com/lic0A0bRN5 — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) May 14, 2022

Respecto al turismo nacional hemos tenido un buen comportamiento, con dos millones 314 mil 530 turistas días, dijo.

El ministro de Economía y Planificación calificó de favorable el comportamiento del acopio de productos agropecuarios, resultado de las medidas de transformación de la agricultura.

Sabemos que aún es insuficiente, que no satisface la demanda y que los precios son altos, subrayó al abundar con cifras en las ventas de viandas y hortalizas, y en las entregas de leche a la industria.

📊 En la primera jornada de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, expuso algunos aspectos sobre la situación económica en #Cuba, #ACNinfografías tiene los detalles pic.twitter.com/xSjcaAVu8H — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) May 14, 2022

Gil Fernández aclaró que aun cuando en la actividad empresarial las ventas netas totales representan un 109 por ciento esto no significa más eficiencia o productividad, sino que existen empresas trabajando por debajo de su capacidad.

Precisó que existen 411 entidades con pérdidas -70 menos que en febrero- y que aun cuando disminuyen siguen siendo muchas, por lo que hay que trabajar en ello, lo cual no se resuelve con una resolución sino revisando las insuficiencias internas, amén de que no en todos los casos la solución está en manos de la empresa.

En relación con el salario medio, ascendente a cuatro mil 094 pesos, el vice primer ministro informó que lo están revisando, porque en el sistema empresarial es preciso incorporar el indicador de ingreso medio.

Abundó que 314 empresas están aplicando las facultades otorgadas que flexibilizan la escala salarial y abarcan a poco más de 400 mil trabajadores.

Gil Fernández informó a los diputados que se han constituido 92 empresas filiales, con menos autonomía que una empresa, pero más que una Unidad Empresarial de Base y cierran ciclo productivo.

Sobre los nuevos actores económicos subrayó que hasta el 20 de abril habían más de tres mil, con presencia en todo el país.

Informó que desde 2021 se incorporaron las formas de gestión no estatal a los servicios de comercio exterior y se encuentran firmados contratos para la exportación por 13 millones 032 mil 654 dólares y para la importación por valor de 146 millones 632 mil dólares, es decir menos ventas al exterior que gastos.

Esto no es conveniente porque el plan no está diseñado para promover la importación, no hay divisas para sustentar esto; al contrario, se apuesta por favorecer el aprovisionamiento endógeno, subrayó Gil Fernández.

En lo social, destacó como hechos notables el reinicio del curso escolar y la reactivación de las actividades deportivas y culturales.

Gil Fernández señaló que como parte de la asistencia social 191 mil 955 núcleos se protegen, que abarcan a 364 mil 905 beneficiarios; en tanto la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad abarca a tres mil 817 madres de hijos discapacitados, y 13 mil 078 beneficiarios reciben asistencia social a domicilio.

En su amplia información al Parlamento mencionó como uno de los aspectos que afectan la recuperación económica la insuficiente disponibilidad de combustibles y de divisas -las que están entrando son para garantizar combustible y alimentos-.

Una parte de los ingresos se está yendo en el sobre gasto, debido al incremento de los precios en el mercado internacional, ahondó.

También son obstáculos el nivel de desequilibrio macroeconómico y el desenvolvimiento de la economía en entornos cambiarios diferentes para el sector estatal y no estatal, pues es una realidad no diseñada pero que está pasando y que ha generado una fractura en el encadenamiento entre uno y otro sector.

Tenemos que ir buscando cómo enfrentar esto, pero con los pies en la tierra, sentenció.

A las anteriores dificultades se suma el deterioro del poder de compra de los salarios y el incremento del índice de precios al consumidor, explicó, y en tal sentido ofreció cifras que demuestran una ralentización del aumento de los precios, fenómeno que habla de una inflación acumulada en el primer trimestre ascendente a 2.93 por ciento.

Bajar los precios es muy difícil, dijo, porque en el mercado internacional siguen creciendo, y eso se tiene que reflejarse en los costos, aclaró el titular del MEP, quien añadió que el subsidio no es una medida antiinflacionaria.

En todos los países hay inflación, incremento de precio de servicios básicos, pero más que concentrarnos en bajar los precios, tenemos que enfocarnos en la recuperación de la capacidad de compra de los ingresos provenientes del trabajo, a partir del incremento de la productividad, no de inyectar más dinero a la economía sin respaldo, acotó.