Marrero Cruz: más calidad de los servicios en función del pueblo (+Fotos)

La Habana, 13 may (ACN) El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz insistió hoy, en reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el convencimiento de elevar la calidad de los servicios y el control de precios en el comercio y la gastronomía, en función del pueblo.

Hay que ayudar a nuestro pueblo, no es justo cobrar esos precios abusivos, no entendemos a quien cobra hasta 10 veces por encima de lo que le cuestan las mercancías, no podemos permitir que algunos se hagan ricos a cuenta del pueblo, dijo el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Marrero Cruz, durante una intervención en la comisión de Atención a los Servicios, comentó que existe en sentido general insatisfacción con los servicios que se brindan, el sector del comercio y la gastronomía se encuentra en un proceso de transformación en el cual intervienen todos, y las autoridades del gobierno tienen la responsabilidad de controlar, y los cuadros hacer cumplir el proceso.

De lo primordial de la autogestión para lograr ofertas de calidad, de los locales del sector que están arrendados a trabajadores por cuenta propia y a otros actores económicos no estatales y la responsabilidad de quien lo alquiló de que en ese sitio se brinde un servicio adecuado, y de lo imprescindible que todos los directivos interioricen que se deben al pueblo, instó el premier.

En la reunión de la Comisión de Atención a los Servicios de la @AsambleaCuba, debatimos sobre el programa de perfeccionamiento del comercio interior en nuestro país.

👉Queda mucho por hacer para lograr estabilidad en las ofertas con calidad a la población.

— Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) May 13, 2022

Grisel Avila Díaz, viceministra de Comercio Interior, presentó el informe sobre la marcha de las tareas de la Estrategia Económica del sector y comentó del proceso de transformación de las Empresas municipales, como política del fortalecimiento del municipio, la directiva se refirió a las unidades empresariales de base de la gastronomía que suman más de 500, y de las más de dos mil 600 bodegas recuperadas en dicho proceso.

Informó que se aprobaron ya cinco Mipymes estatales, cuatro en Pinar del Río y una en Holguín, de las 61 solicitudes recibidas, y de los más de 10 millones 830 mil 680 módulos que recibieron los consumidores a partir de donativos que llegaron al país.

Diputados de las provincias de Holguín, Granma, Matanzas y Ciego de Avila intervinieron sobre el comercio electrónico y la necesidad de potenciar esa modalidad, de la informatización de las oficodas para el mayor control de los consumidores y fue constante el asunto de la calidad de los servicios en todas las instituciones.

A la sesión de esta comisión asistieron Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, quien expuso también el tema del comercio eficiente, y Juan Carlos García Granda, ministro del Turismo, entre otros directivos.

La reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, se inició hoy en esta capital y concluirá en venidero lunes, hoy sesionan 11 comisiones de trabajo que evalúan diversas esferas de la sociedad, entre ellas la agroalimentaria, educación, cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente, asuntos constitucionales y jurídicos, entre otras.