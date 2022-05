Prosiguen mensajes solidarios tras accidente en hotel Saratoga

La Habana, 9 may (ACN) Representantes de Belice y Jamaica enviaron mensajes solidarios al gobierno y pueblo de Cuba, tras el trágico accidente ocurrido este viernes en el hotel Saratoga, de esta capital, que ha provocado numerosas pérdidas de vidas humanas, heridos y grandes daños en la edificación y otras aledañas.

John Briceño, Primer Ministro de Belice, envió mensajes de fortaleza al Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y al pueblo de la isla.

Briceño expresó en su comunicado que sus pensamientos están con todos los que fueron afectados por la tragedia.

On behalf of the people of Belize, I sent words of support and solidarity to the President and people of Cuba. #FuerzaCuba #prayersforCuba #support pic.twitter.com/BAhBN1J43A

Asimismo, manifestó su satisfacción al saber que médicos y estudiantes beliceños figuraron entre los primeros en acudir al lugar de la tragedia para brindar ayuda, lo cual demuestra su agradecimiento al pueblo cubano, que tanto les ha brindado.

En la misma red social, el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, envió sinceras condolencias al Gobierno y pueblo de Cuba, y en particular a las víctimas de la terrible explosión en el Hotel Saratoga.

Holness dijo además que su país está listo para asistir en cualquier forma posible, y que las personas de su país están rezando por las familias afectadas.

