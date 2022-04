Díaz-Canel: Este Primero de Mayo a pintar juntos la unidad

La Habana, 29 abr(ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, convocó al pueblo cubano en este Primero de Mayo a demostrar la unidad y la continuidad, como paisaje de una Revolución en el poder.

En sendos de mensajes en la red social Twitter el líder cubano exhortó a una participación masiva y activa en las actividades por la fecha proletaria mundial, e hizo notar como este pequeño país bloqueado brutalmente por sucesivos gobiernos de Estados Unidos ha podido garantizarle a su pueblo lo que otros con más recursos no han podido.

"Vamos a pintar juntos el paisaje de la unidad y la continuidad. El paisaje de una Revolución en el poder", expresó uno de estos mensajes, con el hashtag #VamosConTodo a este #PrimeroDeMayo.

La Plaza de la Revolución puede ser y será el más bello cuadro de una epopeya que tiene 63 años de resistencia no pasiva, no acomodada, no derrotista. Vamos a pintar, juntos, el paisaje de la #UnidadYContinuidad. El paisaje de una Revolución en el poder.https://t.co/58AoqBCk0x