Despide Camagüey a Lázaro Vázquez García (+Fotos)

Camagüey, 23 abr (ACN) Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezaron en esta ciudad las honras fúnebres del combatiente Lázaro Vázquez García, quien dedicó 34 años al desarrollo de la provincia de Camagüey.



La última guardia de honor en la funeraria La Caridad la hicieron Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, ambos miembros del Buró Político del PCC, Federico Hernández, primer secretario del Partido en el territorio camagüeyano y Ana Luisa Expósito, esposa de Vázquez García.

💐Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y @DiazCanelB primer secretario del Comité Central del @PartidoPCC y presidente de la República,rinden homenaje en #Camagüey a Lázaro Vázquez García🖤🕊,quien fue por más de 10 años secretario del PCC en la provincia pic.twitter.com/98UOIymxzS — ACNCamagüey (@ACN_Cmg) April 23, 2022





Al pronunciar las palabras de despedida en el cementerio local, Salvador Valdés Mesa resaltó sus méritos y amplia trayectoria revolucionaria desde su juventud, y destacó que Lázaro fue un hombre de su tiempo, de notables cualidades humanas.



Solo podemos despedirlo, expresó, con el compromiso de continuar su fecunda obra, y agregó: “Descansa en paz querido amigo y compañero, seguiremos el camino que nos ayudaste a abrir”.





Combatiente del Movimiento 26 de Julio, del Ejército Rebelde, donde fue 1er Capitán de la Columna 1 comandada por Fidel, Vázquez García participó en la lucha contra bandidos y en Playa Girón, fue fundador y jefe de la Columna Juvenil del Centenario, delegado del ministerio de la Agricultura, segundo secretario del Partido en la provincia de Camagüey de 1972 a 1979, y primer secretario hasta 1993.



Fueron 34 años que Lázaro -como le llamaba afectuosamente la población camagüeyana, (nacido en Colón Matanzas)- dedicó al desarrollo del territorio donde descansan para siempre sus restos mortales.



En esa provincia impulsó importantes obras siguiendo las indicaciones del Comandante en Jefe Fidel Castro, y cumpliendo los programas para el avance de una región que devino potencial territorio económico y social del país.

Una entrevista publicada en el diario Adelante, en octubre de 1993, daba a conocer su arraigo con Camagüey:



“…desde el punto de vista personal me siento muy orgulloso de estar junto a este pueblo que me enseñó y me hizo camagüeyano, su manera de trabajar, su inconformidad con lo mal hecho, el modo de enfrentar la vida a cada minuto, me alienta, me estimula, me da fortaleza y vitalidad para llegar con la Revolución hasta el fin, desde cualquier posición…



¿Qué si los quiero?, quien puede sino querer a los camagüeyanos”.





En cumplimiento de la voluntad del apreciado dirigente revolucionario y de sus familiares, los restos mortales de Lázaro Vázquez García reposan en el Cementerio General de esta ciudad, adonde acudieron a ofrecer el último adiós, además de su esposa, hijas y nietas, compañeros que trabajaron junto a él los más de 30 años que dedicó a Camagüey.