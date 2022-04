Rinden homenaje a Vilma Espín en el Mausoleo del II Frente Oriental

Santiago de Cuba, 7 abr (ACN) Una representación del pueblo de santiaguero rindió tributo hoy a Vilma Espín Guillois, Heroína de la Sierra y el Llano, por el aniversario 92 de su natalicio, ante el monolito que resguarda sus cenizas, en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Frente Oriental, en Santiago de Cuba.

A título del pueblo de Cuba se depositó una ofrenda floral a la Presidenta Eterna de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y luego Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la organización, colocó un ramo de flores a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Participó en la ceremonia el coronel Alberto Vásquez García, fundador de ese Frente Oriental del Ejército Rebelde, combatiente del 30 de Noviembre y Héroe del Trabajo de la República, junto a dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio.

Yanelis Boga Martínez, funcionaria ideológica de la FMC, expresó a los presentes que la presencia de Vilma en aquel lugar es un compromiso para seguir su ejemplo y defender las conquistas de la Revolución.

Destacó la vigencia de su pensamiento en el anteproyecto del Código de las Familias, el cual destierra toda manifestación de violencia de género y dedica artículos a los derechos de las mujeres.

También sus ideas están presentes en el Programa de Adelanto a las Mujeres, destinado al empoderamiento económico y equidad de género de las cubanas, agregó.

#Fidel:"He sido testigo durante casi medio siglo de las luchas de Vilma. No la olvido en las reuniones del Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra (...). Vilma no se inmutaba ante peligro alguno". #FidelVive #VilmaPorSiempre pic.twitter.com/iyJZOdiCA2