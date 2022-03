Convoca Morales Ojeda a concentrar los esfuerzos en las batallas (+Fotos) económica e ideológica

Ciego de Ávila, 25 mar (ACN) A concentrar todos los esfuerzos en las dos grandes batallas que hoy se libran -la económica y la ideológica- convocó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), durante su intervención en la Asamblea provincial de los militantes de Ciego de Ávila.



Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, Morales Ojeda recordó que esas dos batallas están muy relacionadas con las principales misiones que les corresponden al Partido, ratificadas en el Octavo Congreso y muy bien definidas por el General de Ejército Raúl Castro desde el séptimo.



En esa oportunidad, Raúl dejó bien claro que al Partido le corresponde un papel protagónico en la economía, en la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideológica, que eran retos devenidos en estrategias, precisó Morales Ojeda.



“Si queremos cumplir esas dos misiones hay que lograr el fortalecimiento de la vida interna de la militancia, pues, de lo contrario, no tendremos esa incidencia en la vida externa, la cual se traduce en la satisfacción de las necesidades del pueblo y en la construcción del socialismo próspero y sostenible, que la inmensa mayoría de los avileños y cubanos queremos, defendemos y aspiramos”.





Es imprescindible que el razonamiento parta desde cada uno de los militantes, de su ejemplaridad y combatividad ante los problemas, porque como se ha planteado, el Partido tiene la responsabilidad de revolucionar la Revolución, y nos corresponde ese papel en un contexto complejo, en el que no es el mismo bloqueo económico, comercial y financiero que veníamos enfrentando hasta el segundo semestre del 2019, manifestó.

Apuntó que es un bloqueo más recrudecido con un plan del gobierno de los Estados Unidos para desaparecer y acabar con la Revolución cubana, por lo que toca a cada uno estar claros para defenderla, pero no solo con lo que seamos capaces de expresar, sino también de hacer.



Al frente de cada núcleo deben estar los mejores y no poner al que lleve más años en la militancia o al más joven, porque hay quienes militan desde hace poco tiempo y son más exigentes y combativos, y otros con juventud, que no les imprimen la impronta que exige el momento, enfatizó Morales Ojeda.



En cada lugar al Partido le corresponde estar en el centro de los principales problemas, retos y preocupaciones de los trabajadores y del pueblo, ir a las causas y definir como transformarlas, pero con la invitación a todos, incluidos los no militantes, y con un nivel de preparación, solo así se incidirá de forma positiva, agregó.



Que la exigencia comience con las administraciones -dijo- sin embargo, en Ciego de Ávila ha sido muy baja la rendición de cuenta de los cuadros políticos y administrativos, que son los que tienen la responsabilidad de la calidad de los servicios, de los problemas asociados al desvío de recursos y al control interno.



Aclaró que el crecimiento a las filas del Partido no es una meta, sino que hay que verlo como la necesidad de garantizar la continuidad.



Morales Ojeda reconoció ante los 150 delegados y 50 invitados que participaron en la reunión avileña las pruebas de fidelidad a la Revolución que han dado los hombres y las mujeres de la provincia durante estos dos años de pandemia provocada por la COVID-19.

Convidó a todos los revolucionarios a destacar los logros de la Revolución y a posicionarlos en las redes sociales, en las que también se libra la batalla ideológica, pues en los últimos tiempos se ha desatado una guerra de pensamientos y de desacreditación al sistema social cubano.



La asamblea, presidida también por Rogelio Polanco Fuentes, integrante del Secretariado y jefe del Departamento Ideológico, eligió como primer secretario del comité provincial del Partido a Liván Izquierdo Alonso, quien se desempeñó anteriormente en igual responsabilidad en la provincia de Matanzas.