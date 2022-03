El Partido tiene que estar en todos los lugares, afirma Díaz-Canel (+Video)

Matanzas, 24 mar (ACN) El Partido tiene que estar en todos los escenarios productivos y sociales, y jugar en cada sitio el papel que le corresponde, dijo hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República.



Todo lo que hagamos contribuye al fortalecimiento de la unidad y la continuidad y de ahí la importancia del trabajo del Partido con los jóvenes, expresó el dirigente, quien presidió la asamblea de Balance en la provincia de Matanzas, junto a Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización, y Rogelio Polanco Fuentes, integrante del Secretariado y jefe del Departamento Ideológico.



La asamblea, a la cual asistió también el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, contó con más de 200 delegados e invitados que pasaron revista al trabajo interno de la organización, política de cuadros, crecimiento, producción agroalimentaria y turismo, entre otros temas vitales para el territorio.





Durante su intervención Díaz-Canel se refirió a la actual situación que vive el país por el recrudecimiento del bloqueo que impone la administración del gobierno de Estados Unidos, y llamó a saltar ese bloqueo con talento, creatividad, esfuerzo.” y lo sabemos hacer, un elemento palpable y contemporáneo muy cercano es la resistencia creativa”, añadió.





Un informe crítico en el cual se tratan asuntos relacionados con la producción de alimentos, y las medidas aplicadas en la agricultura, la zafra, la batalla económica y otros aspectos como el trabajo con los jóvenes, las organizaciones estudiantiles y de masas, suscitó debates y propuestas renovadoras para impulsar el desarrollo.



Raúl Pagés, profesor de la universidad de Ciencias Médicas de Matanzas convidó a identificar los problemas a tiempo para que no se conviertan en tendencias y convocó a no repetir errores y no ser indiferentes ante manifestaciones de insensibilidad, somos una sociedad donde predomina la solidaridad, dijo.





El primer secretario del CC del PCC insistió en el rol de la Empresa Estatal Socialista y expresó:



“Al reconocer nuevas formas de gestión, al propiciar que haya más desarrollo al cooperativismo y las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), necesitamos encadenamientos hacia ese sector, involucrar a ese sector con los intereses del país, territoriales y de la localidad en aras del desarrollo económico y social.



Y quien tiene que liderar todos esos procesos es la empresa estatal socialista, es una nueva función que tiene, recalcó Díaz-Canel, mientras Arsenio González, director de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, principal polo exportador del territorio, reconoció la diversificación de sus producciones y los pasos que avanzan en las 17 bases productivas con que cuentan.



Morales Ojeda destacó las reservas incalculables de que dispone el territorio en todos los sectores, se refirió al bloqueo recrudecido y que nadie vendrá a resolver los problemas. Los cuadros con inquietudes revolucionarias para solucionarlos, los propios esfuerzos, y la resistencia creativa son claves, explicó.

Lea más: Presentan a diputados del Parlamento proyecto de Ley de Soberanía alimentaria

Miguel Díaz-Canel Bermúdez enfatizó que hay borrar la mentalidad burocrática que a veces acompaña a la hora de concebir las acciones, desde una concepción política que combine la ética de la revolución y en qué se sustenta, en los valores que ha formado la revolución, que se articule con la cultura en su expresión más amplia, historia, tradiciones de lucha, con el derecho. Todo lo que se haga en el país tiene que ser justo, la aspiración del socialismo consiste en lograr la mayor justicia social posible, afirmó.



La asamblea eligió a Susely Morfa González como primera secretaria del comité provincial del Partido, e hizo un reconocimiento a Liván Izquierdo Alonso, quien desempeñará otras tareas partidistas.