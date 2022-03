Adopta el Consejo de Estado dos decretos leyes y acciones para el perfeccionamiento de su labor

La Habana, 22 mar(ACN) Los miembros del Consejo de Estado aprobaron hoy dos nuevos decretos leyes que contribuyen al fortalecimiento de aspectos de la vida económico-social del país y analizaron importantes temas de la agenda nacional.



Fue una sesión extraordinaria de este órgano, encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz.



En la jornada, también se examinaron otros relevantes procesos desarrollados por estos días en la nación, entre ellos la marcha de la consulta popular del Código de las Familias, y los informes de la rendición de cuenta de los presidentes de los consejos populares y del control realizado por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).



Aprobadas nuevas disposiciones normativas



Como primer punto de la agenda fue adoptado el decreto ley «Del Reconocimiento del Tiempo de Servicio para el Otorgamiento de las Pensiones a los Pescadores Comerciales».



Esta es una norma que reconoce con carácter excepcional los años de servicios de los pescadores que ejercían la pesca comercial privada con anterioridad a la vigencia de la Ley 129 «Ley de Pesca», del 13 de julio de 2019, en aras de su protección mediante el régimen especial de seguridad social establecido en el decreto ley 48 «Del Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores por Cuenta Propia, los Socios de las Cooperativas no Agropecuarias y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Privadas», del 6 de agosto de 2021.



Al respecto, Martha Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, aclaró que el tiempo de servicio prestado se acredita mediante los contratos económicos suscritos con las empresas pesqueras, la licencia de pesca o la certificación emitida por la Oficina Nacional de Inspección Estatal, que avala su registro.



La disposición normativa añade que los pescadores comerciales, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto ley, una vez afiliados al régimen especial de seguridad social, pueden abonar de forma voluntaria, con efecto retroactivo, la contribución a la seguridad social, por el tiempo que requieran para completar el requisito de contribución previsto en la norma.



Posteriormente, los integrantes del Consejo de Estado aprobaron el decreto ley «Modificativo de la Ley 144 “Del Presupuesto del Estado para el Año 2022», del 21 de diciembre de 2021.



Meisi Bolaños Weiss, titular de Finanzas y Precios, manifestó que la norma deja sin efecto los límites fijados al titular de este ramo, en el ejercicio de la facultad que le ha sido concedida en el artículo 6 apartado 1 de la mencionada ley, con el objetivo de lograr la reasignación de los recursos presupuestarios planificados, con mayor flexibilidad en función de su ejecución y el respaldo a niveles de actividad en los sectores sociales y económicos.



Ambas normativas serán publicadas oportunamente en la Gaceta Oficial de la República.



Continuar fortaleciendo los órganos del Poder Popular en Cuba



En la sesión de este martes, el Consejo de Estado adoptó el nuevo Reglamento de Funcionamiento de las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, una actualización pertinente con el objetivo de incorporar las nuevas estructuras creadas y sus funciones, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones reconocidas a estos órganos.



Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría de la Asamblea Nacional, argumentó que el nuevo Reglamento tiene en cuenta lo estipulado en el Acuerdo no. 147 del Consejo de Estado, emitido el 22 de marzo de 2021, que dispuso que la Secretaría de la ANPP contara con un Departamento Independiente en cada provincia, con la misión de auxiliar al legislativo cubano, al Consejo de Estado y sus Oficinas Auxiliares en sus relaciones con los órganos locales del Poder Popular en los territorios y en el cumplimiento de sus atribuciones.



Asimismo, ajusta algunos aspectos relacionados con la estructura y funciones de otras unidades organizativas, como la actualización de las funciones de la Dirección de Cuadros en virtud de las nuevas disposiciones normativas sobre la materia y la creación de un Departamento Independiente de Información y Análisis.



Posteriormente, se informó sobre el resultado del control realizado a la rendición de cuenta de los presidentes de consejos populares por parte de la comisión permanente de trabajo de Órganos Locales del Poder Popular del Parlamento cubano.



Este proceso fue chequeado en 33 municipios, donde los diputados intercambiaron con 225 integrantes de consejos populares y sus presidentes, así como contactaron con directivos de las asambleas municipales, otros delegados y electores en aras de conocer sus opiniones al respecto.



Trascendió que este acto se cumplió en todos los municipios, y que de los mil 401 consejos populares constituidos en el país, en mil 360 rindieron cuenta sus presidentes, como genuina expresión de democracia socialista.



En los 41 restantes, en los que no se cumplió esta atribución, se analizaron las causas, que obedecieron en su inmensa mayoría a que el Presidente no acumulaba el tiempo requerido en el cargo para rendir cuenta y a otras razones justificadas.



Sobre este tema, la comisión parlamentaria realizó varias propuestas para continuar fortaleciendo el desarrollo de este proceso, a partir de las deficiencias detectadas.



También, Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Parlamento cubano, ofreció una detallada explicación sobre el control realizado por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular al cumplimiento de los mandatos previstos en las disposiciones –especiales, transitorias y finales– de varios decretos leyes dictados por el Consejo de Estado.



De esta forma, se comprobó la implementación de ocho disposiciones normativas emitidas por este órgano entre 2020 y 2021, en cumplimiento de las indicaciones realizadas al respecto por el Presidente Esteban Lazo.



Tras intercambios sostenidos con directivos, funcionarios y representantes de organismos de la Administración Central del Estado, verificaciones en algunos territorios y otras acciones realizadas, se constató que, de forma general, se han cumplido las cuestiones dispuestas en los decretos leyes.



No obstante, en algunos casos no se han efectuado en los plazos establecidos, mientras que en otros el seguimiento y control no ha sido el adecuado.



Por tanto, las comisiones parlamentarias recomendaron remitir el informe de los resultados de este ejercicio al Primer Ministro de la República, así como continuar desarrollando las verificaciones de este tipo en el primer semestre de 2022, como mecanismo efectivo para el control del cumplimiento de lo dispuesto en los decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado.



Con participación popular, Cuba legisla



Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, actualizó al Consejo de Estado sobre los resultados de la consulta popular del Código de las Familias hasta el 20 de marzo de 2022, fecha hasta la que se habían celebrado 62 mil 023 reuniones en el país, lo que representa el 78,32% del plan total, y se reporta una asistencia promedio de 75,41%.



Balseiro Gutiérrez subrayó que, como resultado de las reuniones, se han efectuado hasta el momento de cierre del informe presentado 259 mil 287 intervenciones y 280 mil 849 propuestas, de las cuales ya han sido procesadas 278 mil 837.



Agregó que el pasado 12 de marzo, en acto celebrado en la sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se entregó a la Comisión Redactora el cierre del primer corte informativo de la consulta popular, proceso iniciado en el país el pasado 1ro. de febrero y que se extenderá hasta el 30 de abril de 2022.



Luego, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, presentó a este órgano los proyectos de leyes del Código Penal y de Ejecución Penal, los cuales fueron aprobados de forma preliminar por los miembros del Consejo de Estado con vistas a su presentación a los diputados en el próximo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano.



Los tres proyectos de leyes mencionados fueron publicados en el sitio web de la Asamblea Nacional, con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso legislativo y contribuir a elevar la cultura jurídica de las cubanas y cubanos.



La población puede emitir sus consideraciones sobre ellos mediante los correos electrónicos habilitados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , respectivamente.



Acciones para el perfeccionamiento de la labor del Consejo de Estado



Por último, Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular, profundizó en las razones históricas del surgimiento del Consejo de Estado, los principios de su funcionamiento y sus atribuciones, consagrados en la Constitución de la República proclamada en 2019 y en la Ley no. 131 «De Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado», del 20 de diciembre de 2019.



Expresó que este órgano se ha caracterizado por un funcionamiento más sistemático, a partir de la vigencia de la actual Carta Magna. En este sentido, desde su constitución en octubre de 2019 hasta la actualidad, ha celebrado 18 reuniones y por consulta individual se ha pronunciado en más de 350 ocasiones.



Al mismo tiempo, en cumplimiento del Cronograma Legislativo, ha emitido 58 decretos leyes y 364 acuerdos. En la agenda de sus sesiones sobresalen el examen y aprobación de disposiciones normativas, aunque se han evaluado asuntos relacionados con el funcionamiento del Poder Popular, resaltó Rodríguez Fernández.



No obstante, hoy se precisa fortalecer el funcionamiento de este órgano, en correspondencia con lo establecido en la Constitución y la ley. Con este objetivo, los miembros del Consejo de Estado aprobaron un plan de temas para lo que resta del mandato, que contribuirá a su perfeccionamiento y al cumplimiento de sus atribuciones.