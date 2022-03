Marcia Silva Llano: Con el vicio del Periodismo bien dentro (+Fotos)

Cienfuegos, 14 mar (ACN) El Periodismo está entre las pocas buenas adicciones que puede tener un ser humano, y de ese vicio padezco yo, confesó Marcia Silva Llano, reportera de Radio Ciudad del Mar y quien ha sido merecedora del Premio Provincial Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida, en Cienfuegos.



En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Silva Llano contó sin ambages que no concibe despertar y no hacer periodismo, incluso reveló cómo ha escrito reportaje y crónicas en sueños, y luego los lleva a la cuartilla de forma coherente.



“Una vez soñé con el horrendo crimen de Barbados y me desperté en la madrugada, redacté la crónica y resultó premio del Festival Nacional de la Radio”.





“En el periodismo está mi vida toda, los años más importantes, -afirma- y de ello dan fe quienes han sido sus colegas de recorridos largos, de coberturas mañaneras, pues son casi 40 años de andanzas grabadora en mano, con la pregunta elaborada en el aire para atrapar lo informativo, el dato veraz y los sentimientos límpidos de la gente de tierra adentro o de comunidades y barrios.



De las cosas que le han ocurrido a Marcia en el periodismo, realmente unas son tristes, otras jocosas, o increíbles, “pero todas me han marcado en lo profesional o personal y dejado lecciones para ser mejor en el trabajo”.



Y enumera la solicitud rara que le hizo una ganadera de posar para una fotografía junto al ejemplar vacuno, mientras ella, la periodista, apoyaba la grabadora sobre el lomo del animal, o “cuando ya vestida con la ropa estéril no pudo acceder a la cobertura en la sala de oncohematología del pediátrico de Cienfuegos, porque no controlaba mi llanto ante el sufrimiento de los pequeños”.



Recuerda cómo se desmayó al concluir la transmisión en vivo en un acto presidido por Vilma Espín, o “aquella cuartilla arrebatada de la mano por mi hijo pequeñito en medio de una transmisión en vivo a la revista de la emisora”.

ACNreporta. Marcia Silva Llano,reportera de Radio Ciudad del Mar en Cienfuegos y Premio Provincial por la obra de la vida, cuenta por qué el Periodismo es un lindo vicio para ella. Más detalles en https://t.co/k8j6cJJolz @EddaACN_Cuba @mprietoACN_Cuba @yulls_yusimi @YohaACN_Cuba pic.twitter.com/TTC1ruj5cI — Onelia ChavecoACN_Cuba (@onelco999) March 14, 2022





Silva Llano comenzó a ejercer la profesión en l983 en el periódico Escambray, de Sancti Spíritus, donde permaneció hasta l985, cuando pasó a Radio Ciudad del Mar y allí aún trabaja como reportera destacada por su calidad, disciplina y constancia en la aplicación de los diversos géneros periodísticos.



En la trayectoria de la espirituana devenida cienfueguera destacan numerosos premios y reconocimientos, desde los festivales de la radio a nivel provincial y nacional; los concursos Primero de Mayo y 26 de Julio, en encuentros regionales ”Género y Comunicación” y “Vilma entre nosotros”.





Por la relevante labor reporteril Marcia fue delegada al Sexto Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, al Séptimo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y al Octavo de la Unión de Periodistas de Cuba, y recibió el Premio del Barrio, otorgado en el 2017 por la dirección nacional de los CDR y “Periodista de Mérito” del ICRT en 2018.

Lea también: Alicia Hechavarría: Esta es una carrera que requiere entregarse en cuerpo y alma

Poseer una familia que la colma de amores ha sido otra de las grandes dichas de esta mujer, esposa, madre y abuela del pequeño Ronald, con quien ha compartido juegos y secretos, y en ese intercambio ha podido revivir cada detalle de la crianza de sus dos hijos varones.



La UPEC en Cienfuegos otorga cada año, en ocasión del 14 de marzo Día de la Prenda Cubana, el Premio Provincial Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida, y es a la vez un modo de perpetuar la memoria del joven valeroso que unió el oficio con la vocación redentora y murió en combate por la independencia de Cuba.