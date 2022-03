Arelys García Acosta, la humildad de un periodismo con rostros

Sancti Spíritus, 14 mar (ACN) Cuando Arelys García Acosta acaricia entre sus manos el Premio Provincial por la Obra de la Vida Tomás Álvarez de los Ríos, conferido como parte de las actividades por el Día de la Prensa Cubana en Sancti Spíritus, la memoria de la radialista llega clara y diáfana a sus orígenes en la profesión.

Todo comenzó hace más de tres décadas, allá en la emisora Radio 8SF, entre las montañas de Segundo Frente, en Santiago de Cuba, donde un singular escenario y un ambiente único para la creación me atrapó, dice ahora a la Agencia Cubana de Noticias, desde la ciudad donde reside hace varios años y en la cual se ha ganado el cariño y la admiración de todos.

Un colectivo muy profesional me recibió, recién graduada de Filología en la Universidad de Oriente, y me guió para beber en las historias cotidianas la faceta humana de la radio y particularmente de la noticia, puntualizó esta profesional de hablar pausado.

El palpitar de esos hombres y mujeres de carne y hueso, su vida a través de verbos y adjetivos, tenían que ser lo cotidiano en el periodismo que comencé a aprender en aquella emisora santiaguera, una manera de hacer que han formado parte de mi camino por el periodismo, subrayó García Acosta.

Desde aquellos instantes, crónicas, reportajes, testimonios, entrevistas y otros géneros periodísticos comenzaron a alimentarse de la perseverancia y la profesionalidad de Arelys García Acosta, con una obra preñada de ternura, objetividad, sensibilidad y humanismo.

Más de 150 premios en certámenes provinciales y nacionales es un respetado aval que complementa la excelencia de las coberturas en su misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela.

Todo una escuela, puntualizó al referirse a su estancia en tierras bolivarianas, por las condiciones de campaña en que hacíamos periodismo, lo mismo en comunidades asentadas a orillas del río Orinoco, que en eventos de alto interés político y social.

Su obra regala además la intimidad de testimonios de familiares de los Cinco Héroes cubanos encarcelados injustamente en los Estados Unidos, de mujeres torturadas por Luis Posada Carriles en Venezuela, de médicos, científicos, campesinos, carboneros y de protagonistas del palpitar de estos tiempos.

Tuve la suerte desde un inicio de tener a mi lado a un excelente periodista como Enrique Ojito Linares, mi esposo, con quien tengo una familia y es, a la vez, mi mejor maestro y crítico y quien me ha enseñado a andar con mis propios pies por el periodismo, acotó la laureada.

En Radio Sancti Spíritus ha nacido casi toda mi experiencia en esta profesión, acotó, y mis méritos serían imposibles sin un gran equipo de trabajo, con una luz como la de la reconocida reportera Elsa Ramos cerca y enseñando siempre.

El Premio a la Obra de Toda la Vida Tomás Álvarez de los Ríos regala energías y oxígeno infinitos para el quehacer profesional y es también el regalo a mi mamá, que desde la humildad supo enrumbar la vida de tres hijos, manifiestó Arelys.

Te digo con certeza que el periodismo me seduce y enamora permanentemente, que me quedan muchas historias de vida que descubrir y contar y que cada trabajo que regale a la audiencia o a los lectores tendrá el latido con rostro de la manera que aprendí y me guía en esta profesión, significó finalmente esta reportera.