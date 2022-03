Convocan desde Holguín al VIII Coloquio José Juan Arrom

Holguín, 7 mar (ACN) La Casa de Iberoamérica, el Capítulo Holguín de la Sociedad Económica de Amigos del País, la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información en la oriental provincia, convocan a investigadores, especialistas, escritores, artistas, estudiantes y personas interesadas en participar en el VIII Coloquio José Juan Arrom online, evento de carácter científico-teórico que se realizará el 4 de abril de 2022 desde esta ciudad.

El Coloquio tiene como finalidad promover los estudios sobre las culturas iberoamericanas y particularmente las indoamericanas y rendir especial homenaje al destacado intelectual nacido en la ciudad de los parques, en el marco de la celebración del 477 aniversario de la Fundación del Hato de San Isidoro de Holguín y al 169 aniversario del natalicio de José Martí este 2022, de cuya obra Juan Arrom fue un investigador valioso, apunta en su página de Facebook la Casa de Iberoamérica.

En coauspicio además con la Dirección Municipal de Cultura, la UNEAC y otras instituciones, el Coloquio será marco propicio para homenajear a varias personalidades de la cultura del territorio por la Sociedad Económica de Amigos del País en su Capítulo Holguín.

Dicho evento también contará con los paneles “El Legado de la obra de José Juan Arrom”, con Cosme Casals Corella, Ronel Gonzales y Eliel Gómez, moderado por Bárbara Martínez; y “Homenaje a personalidad de la cultura holguinera”, con Leonardo Nieves y la propia Bárbara.

Además tendrá las intervenciones online de la Dra. Silvia Marina Arrom Jane's, Professor of Latin American Studies History Department, de la Brandeis University, en Estados Unidos, y el Dr. José O. Arrom, del Centro Latino de Estudio, en Chicago, Estados Unidos.

Todo el que desee participar –aseguran sus organizadores– podrá enviar una intervención en video con una duración de 10 a 15 minutos antes del 20 de marzo del 2022, a la siguiente dirección: Casa de Iberoamérica, Calle Arias No. 161, e/ Maceo y Libertad, Holguín; así como a los correos electrónicos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. e Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

El importante profesor, investigador y ensayista José Juan Arrom nació en Holguín en 1910, y falleció en Massachussets, Estados Unidos, en 2007, se gradúo en Yale University de Bachelor of Arts, Master of Arts y Doctor in Philosophy, y su actividad docente, literaria e investigativa ha girado alrededor de la cultura, la historia y las Letras de Cuba, y, por extensión, del ámbito caribeño e hispanoamericano.

Entre sus principales libros se encuentran: “Historia de la literatura dramática cubana”, “El teatro de Hispanoamérica en la época colonial”, “Esquema general de las letras hispanoamericanas: ensayo de un método”, “Estudios de lexicología antillana, Imaginación del Nuevo Mundo: diez estudios sobre los inicios de la narrativa hispanoamericana”, y “Mitología y artes prehispánicas de las Antillas”.