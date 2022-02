Sobran razones y motivaciones para que Guantánamo continúe su marcha hacia un mayor bienestar

La Habana, 26 feb (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz transmitió un saludo al pueblo guantanamero y su confianza en que van a seguir batallando por la Revolución, lo informó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el encuentro final con las autoridades de la provincia para abordar los resultados e indicaciones de la tercera visita de Gobierno al Alto Oriente Cubano.

El encuentro también estuvo encabezada por los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; y Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República.

En la clausura de las jornadas de trabajo, el mandatario señaló que Guantánamo tiene un pueblo revolucionario, amable, laborioso, educado y noble, en el que están presentes los valores forjados por la Revolución y por la historia de patriotismo durante nuestras luchas por la independencia.

Sobran razones y motivaciones para que Guantánamo continúe su marcha si trabaja de la forma en que exigen estos tiempos, enfatizó el Presidente cubano.

Como parte de los métodos de trabajo del Estado y el Gobierno, en la visita participaron cinco viceprimeros ministros, 15 jefas y jefes de carteras, viceministros, presidentes de entidades y organizaciones superiores de dirección empresarial, y otras autoridades.

Entre los objetivos estuvo comprobar los principales programas e indicadores que se desarrollan en la provincia, la desagregación del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado con participación y control popular, y el estado del cumplimento de los planteamientos de la población, explicó el Jefe del Gobierno de la República, quien condujo la reunión final con las principales autoridades de la provincia y los municipios.

Iniciada oficialmente este miércoles 24 de febrero, los miembros del equipo de Gobierno visitaron los diez municipios del territorio, 473 objetivos económicos y sociales, y contactaron con más de 7 500 personas, en muchas ocasiones en encuentros informales en asentamientos poblaciones urbanos y rurales.

Los guantanameros estuvieron encabezados por el primer secretario del comité provincial del Partido, Rafael Pérez Fernández, y el gobernador local, Emilio Matos Mosqueda, quien hizo un análisis crítico del trabajo en el territorio en el último período, sus desafíos y metas.

Se visitaron los diez municipios del territorio, 473 objetivos económicos y sociales, y contactaron con más de 7 500 personas. Foto: Estudios Revolución.

LO HECHO Y POR HACER

De las dos anteriores visitas de Gobierno a Guantánamo, una en noviembre de 2018 y otra en igual mes de 2019, derivaron 51 indicaciones de la dirección del país, de las que han sido cumplidas 39 y 12 están en proceso.

Los representantes de los ministerios del Transporte y la Construcción, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, responsables de las indicaciones en proceso —que como las otras están vinculadas a planteamientos de la población—, explicaron la marcha para el cumplimento de estas, que versan, esencialmente, sobre infraestructura, viales y abasto de agua.

Los viceprimeros ministros Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Jorge Luis Tapia Fonseca, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, Inés María Chapman Waugh y Alejandro Gil Fernández, así como el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, reseñaron los resultados de sus recorridos por los municipios y por las entidades de los sectores a los que le dan seguimiento desde el Gobierno.

Los dirigentes dejaron indicaciones orientadas a mejorar la actividad económica y social en las localidades e incrementar lo más aceleradamente posible las condiciones de vida y el bienestar de las familias guantanameras.

Chapman Waugh subrayó que para lograr esto es necesario que en cada municipio se disponga de programas de desarrollo local basados en la ciencia y la innovación, que es lo que les puede facilitar dar el salto que se necesita y demanda la población.

TRABAJAR DÍA A DÍA POR EL PUEBLO

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, quien recorrió los municipios de Baracoa e Imías, ponderó las inversiones y planes de desarrollo en la región; no obstante, abordó de forma crítica los resultados de sus intercambios con la población, la mayoría de ellos de forma espontánea.

Siempre desde el respeto y el apoyo revolucionario, el pueblo nos transmitió las grandes insatisfacciones que tiene por cómo están las cosas en sus comunidades, dijo.

El desabastecimiento, la desatención, el deterioro de la ciudad de Baracoa y muchos otros problemas fueron denunciados por la ciudadanía, incluido —señaló— la chapucería de abastecer determinados mercados con motivo de su visita a esos lugares.

«Eso no puede hacerse, eso puede convertirse en una burla al pueblo», enfatizó el Jefe del Gobierno de la República, quien criticó también que a pesar de las nuevas inversiones que se han ido ejecutando en lugares como Baracoa, el desarrollo que eso significa no se siente por la población como algo provechoso. Esto —añadió— hay que analizarlo, además de que ha faltado comunicación para explicar los beneficios que traerán para la comunidad de forma directa o indirecta.

«Las estrategias de desarrollo de los municipios no se parecen a los problemas que el pueblo está planteando» —afirmó Marrero Cruz—. Estas estrategias —añadió— tienen que parecerse a su municipio, a sus problemas. Deben tener una proyección objetiva dirigida a resolver los problemas del lugar, remarcó.

«Los cuadros tenemos que trabajar todos los días para el pueblo», reflexionó Marrero Cruz, quien señaló que los dirigentes municipales tienen que revisar la manera en que están trabajando. «Hay —señaló más adelante— que visitar más los barrios; hay que dirigir en la calle; tenemos que llegar a más personas».

El Jefe del Gobierno de la República reconoció que Guantánamo está desarrollándose, avanza en diferentes aspectos, pero la provincia tiene problemas que requieren una mirada diferente. «El pueblo —argumentó— no está viendo lo que estamos haciendo, no está sintiendo la diferencia, no se ve reflejado», y eso exige más comunicación social y mantenernos más en los barrios».

Las estrategias de desarrollo de los municipios no se parecen a los problemas que el pueblo está planteando. Foto: Estudios Revolución.

TIEMPOS DE MÁS PENSAMIENTO

En las palabras de clausura de la tercera visita de Gobierno a la provincia de Guantánamo, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reflexionó en que estos son tiempos de pensamiento, en los que se necesita desarrollar ideas singulares desde los territorios y actuar de forma más proactiva.

La validez de este concepto la comprobó el propio mandatario cubano en sus recorridos por los municipios Manuel Tames y Guantánamo, donde interactuó con decenas de personas por donde estuvo o pasó.

En estos tiempos, había dicho también, urge una visión distinta, donde se combinen las prioridades del país con lo que puede hacer el territorio desde la ciencia y la innovación.

A todos los procesos que desarrollamos tenemos que brindarle un aseguramiento político integral; y todo lo que hagamos —agregó— tiene que tener en cuenta la heterogeneidad de la sociedad cubana actual, tiene que estar despojado de formalismos; y tiene que basarse en los principios del socialismo.