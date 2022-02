Participación popular clave para minimizar vulnerabilidades en comunidades pineras

Nueva Gerona, 13 feb (ACN) Julio Antonio Contreras Meneses, vecino de la comunidad la Caoba –una de las 35 en condiciones de vulnerabilidad en Isla de la Juventud– es consciente que la clave para minimizar ese estatus está en la participación popular.



La inexistencia de servicios básicos y espacios para la socialización y el ocio, regular y mal estado del fondo habitacional, así como la falta de urbanización de ese asentamiento, localizado en la periferia de la ciudad cabecera del municipio especial, caracterizan la actual situación, comentó a la ACN.



Reconoció que el inicio de las labores por una brigada de la empresa de Recursos Hidráulicos para conectar al barrio a la red de acueducto ha estimulado a los vecinos a sumarse a la transformación integral del enclave, con registro de 168 viviendas entre las que se incluyen facilidades temporales (casetas de madera).



Carlos Ávila Núñez, delegado de circunscripción, refirió que ese tipo de acompañamiento gubernamental prevé el acercamiento de materiales para las diferentes acciones constructivas en las viviendas a fin de mejorar las condiciones habitacionales de los inmuebles.



Con participación popular acometeremos la reparación capital de la bodega, los jóvenes en 35 minutos trasladaron los productos de la canasta básica hacía otro sitio más seguro, la edificación del consultorio del médico y enfermera de la familia, así como de sendos parques de estar e infantil y una cancha deportiva multiuso, dijo.



Refirió que una vez concluidas todas las acciones constructivas, que incluye la pintura en exteriores, y finalizadas las labores de la brigada de Recursos Hidráulicos, mientras los vecinos funden las aceras, otra cuadrilla especializada de la construcción asfaltará las calles.



La ocasión fue propicia para que estudiantes de la universidad de Ciencias Médicas –como Juan Luis Aguilar de primer año de la carrera de Enfermería– se articularan de manera horizontal con el barrio, donde, desde dimensión comunitaria, impartieron charlas con enfoque clínico, epidemiológico y social.

Me convocó la campaña “Revolucionando el barrio” que promueve la Federación Estudiantil Universitaria dedicada al centenario de su fundación (20 de diciembre de 1922), y por la cual he participado en labores agrícolas, de enfrentamiento a la pandemia y charlas de promoción de salud para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y el tabaquismo, acoto.