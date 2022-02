Afirman que Plan hasta 2030 es el principal instrumento en la planificación económica

La Habana, 9 feb (ACN) Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro de la República de Cuba, afirmó hoy que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 constituye el principal instrumento para la planificación y conducción de la economía en el país.



El titular de Economía y Planificación dijo a los participantes en el Congreso Universidad 2022 que pese al adverso contexto se ha avanzado en temas que posibilitan la recuperación y repercuten favorablemente en la gestión de la economía como la estabilidad epidemiológica del país, la posibilidad de desarrollar el turismo a niveles similares a los existentes antes de la pandemia, las transformaciones en la empresa estatal socialista y la creación de nuevos actores económicos.



Para la ejecución del Plan, Cuba planificó tres etapas y en el presente año inició la segunda, que parte del retroceso de algunos indicadores y la caída del producto interno bruto (PIB), debido al impacto de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero en el periodo anterior.

Gil Fernández se refirió a la incidencia de la pandemia en la ralentización del crecimiento económico, pues aumentó entre un 30 y un 40 por ciento el precio de los alimentos a nivel mundial, el costo de los combustibles casi se duplicó, además de que más de siete mil contenedores no han podido llegar al país a causa de los problemas en el comercio internacional.



Si bien el punto de partida para la segunda etapa del Plan de Desarrollo hasta 2030 no es el deseado, no hemos renunciado a ninguna de las metas trazadas, subrayó.



Definió como potencialidades de cara a la nueva década la articulación de seis macroprogramas que, a través de sus 28 programas, focalizan la atención en las principales problemáticas nacionales, y no en las funciones y competencias de las instituciones.

Informó que en febrero se presentará un informe valorativo sobre la primera etapa de implementación del Plan hasta 2030.



El ministro de Economía y Planificación pronunció su conferencia durante la tercera jornada de sesiones de Universidad 2022, cita internacional que tendrá lugar hasta el viernes en el Palacio de las Convenciones.