Reafirman comunistas indómitos que Santiago sigue siendo Santiago (+Fotos)

Santiago de Cuba, 3 feb (ACN) Todos los días del calendario son Primero de Enero en Santiago de Cuba, porque todos son días de victoria, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, al concluir la Asamblea de balance municipal de la organización en la Ciudad Héroe de la República de Cuba.

Durante el debate, Díaz-Canel prestó especial atención a lo relacionado con la política de cuadros, tema abordado por varios delegados.

Hemos sido críticos con el tema de los cuadros, pues se dan posibilidades de autonomía empresarial pero son excepcionales los directivos que asumen una actitud creativa e innovadora para aplicarlas, expresó.

El cuadro debe tener, además, capacidad para debatir, que es en primer lugar escuchar y compartir ideas.

La historia de la Revolución es eso, enfatizó, ahora consultamos el Código de las familias para que todos tengan espacio para proponer, como lo tendrán luego para implementar y ejecutar el control popular de su aplicación.

También es débil la gestión de Recursos Humanos, esperan por los graduados que les designen y no captan a especialistas que hay en la calle ejerciendo otras labores.

La continuidad está en los jóvenes, afirmó el Presidente cubano, ellos han vivido una epopeya con la COVID-19, y en los sitios en que estaban hicieron propuestas para mejorar el servicio y la organización del trabajo.

El delegado Jorge Luis Kindelán Teutor, de la Refinería Hermanos Díaz, intervino sobre el trabajo con los jóvenes, que en ese centro ha avanzado a partir de acciones conjuntas de la administración y el núcleo del PCC.

Allí han logrado que se interesen en los asuntos relacionados con los resultados de la producción, al tiempo de incrementar el número de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y es alta la proporción de los que han ingresado al PCC.

René Reyes, secretario de la organización partidista en el Hospital Oncológico Conrado Benítez, opinó que detrás de cada insuficiencia injustificada hay un cuadro que no está respondiendo a los intereses de la Revolución.

Eso hay que analizarlo y hacer el trabajo político que corresponde, para lograr que sean los líderes que se necesita, y no alguien designado para ese puesto.

Varias intervenciones giraron en torno a la necesidad de trabajar unidos, y de poner al núcleo en el centro de los problemas que son, en primer lugar, los relacionados con el resultado de la actividad fundamental del centro.

También abordaron la inadecuada actitud de militantes y cuadros que en sus comunidades no son activos, y de la falta de vocación de servicio público presente en directivos que no atienden adecuadamente a la población ni a sus trabajadores, que no se preocupan por los problemas en su entorno.

Los 165 delegados presentes eligieron a los miembros del nuevo comité y ratificaron como su primer secretario a Julio César Rodríguez La O.

En su intervención final José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central (CC) del PCC y primer secretario en la provincia, se refirió a la importancia de las valoraciones expresadas por los delegados sobre las batallas ideológica y económica.

Enfatizó en la necesidad de atender entre otros varios temas, a los barrios, comunidades y familias vulnerables, así como a los jóvenes, y de dar seguimiento al plan técnico económico y a las medidas para detener la inflación y disminuir los precios del comercio minorista.

Se encontraban en la reunión Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del PCC y Secretario de Organización y Política de Cuadros, Beatriz Johnson Urutia, miembro del CC y Gobernadora de la provincia, así como otros dirigentes, funcionarios e invitados.