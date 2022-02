Obstaculiza el bloqueo transportación de trabajadores del turismo en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ciego de Ávila, 3 feb (ACN) A pesar de las limitaciones de recursos, acentuadas por el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transmetro Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, asegura el traslado diario de los trabajadores del destino turístico Jardines del Rey.

Alexander Tamayo Velázquez, jefe de Operaciones de esa entidad, denunció que la política hostil del gobierno estadounidense dificulta la adquisición de partes y piezas de repuesto para mantener el adecuado funcionamiento del parque vehicular, por lo cual el coeficiente de disposición técnica es de 52 por ciento.

De las 139 guaguas, solo 75 prestan servicios, debido al déficit de neumáticos, baterías y piezas de repuesto, de manera fundamental, lo que implica una sobreexplotación de los equipos en marcha para garantizar el traslado diario de casi 100 turnos de trabajo hacia instalaciones hoteleras y extrahoteleras, explicó.

A ello se suma, dijo, un esfuerzo superior de los choferes, quienes en ocasiones trasladan un grupo y retornan para mover al siguiente, operación esta última que genera ineficiencia a la empresa por el movimiento de hasta 16 ómnibus vacíos, con un gasto de combustible estimado en más de 700 litros por jornada.

Tamayo Velázquez precisó que en las actuales circunstancias las asignaciones de recursos son restringidas, por tanto, más de 50 ómnibus permanecen paralizados y otros propuestos a baja por su régimen de explotación, alto nivel de corrosión y desgaste.

La falta de financiamiento impide a la nación realizar inversiones para adquirir los nuevos ómnibus concebidos para el movimiento del personal del sector turístico hacia Cayo Paredón, donde prestan servicios nuevas instalaciones, apuntó.

Enfatizó que las operaciones de la industria del ocio allí no están respaldadas por Transmetro, al no poder efectuarse la contratación, porque las inversiones en ese lugar debieron marchar a la par de la obtención de nuevos carros para cubrir una ruta con más de 180 kilómetros, pero no ha sido posible la compra.

Aunque la UEB cumple con los mantenimientos y se efectúan inspecciones técnicas con la regularidad y el rigor requeridos, las condiciones de deterioro constituyen causas y condiciones favorables para la ocurrencia de accidentes, no obstante, las precauciones han evitado daños humanos y materiales, expresó.

En tales circunstancias se potencia la actividad de innovación para paliar el déficit de partes y piezas, y mantener un estado técnico en los vehículos que proporcione seguridad en los traslados, agregó.

El Jefe de Operaciones subrayó que mediante los mecánicos de la entidad y contratos con trabajadores por cuenta propia se logra reparar bujes de barras estabilizadoras, el reemplazo de correas y adaptaciones en los rodamientos de los sistemas de ventilación, turbinas de agua y dispositivos de frenos.

Resaltó la respuesta de su colectivo al enfrentamiento a la COVID-19: han asumido la transportación de personal médico desde Morón hasta Ciego de Ávila, con dos ómnibus para ida y retorno.

Además, prestan servicios al Hotel‒Hospital Sol Cayo Coco y trasladan turistas sospechosos para la realización de los exámenes confirmatorios del virus del SARS-CoV-2, causante de la referida pandemia.

Afirmó que, en la actual situación epidemiológica, se suministran los recursos necesarios para cumplir los protocolos de limpieza y desinfección al término de cada servicio, además de asegurar la higienización de las manos y los pies de los viajeros al abordar los ómnibus.

Armando Jiménez Delgado, jefe del Departamento de Calidad y Atención al Cliente en el Hotel Grand Muthu Rainbow significó el mejoramiento del servicio de transportación, no obstante, reiteró las frecuentes demoras en las recogidas como consecuencia de la insuficiente cantidad de guaguas.

En tanto, Aileen Pérez Verde, relacionista pública del Hotel Pullman Cayo Coco, aludió que conoce la situación con los ómnibus de Transmetro y reconoció el esfuerzo para garantizar la transportación de un considerable número de trabajadores, procurando siempre la puntualidad.