Marrero Cruz: “Hoy y siempre, nuestro pueblo exige no más bloqueo”

La Habana, 3 feb (ACN) Hoy y siempre, nuestro pueblo exige no más bloqueo expresó hoy en Twitter el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, cuando se cumplen, este jueves, 60 años de la aplicación de esa política unilateral contra Cuba.

Desde su cuenta oficial en esa red social, Marrero Cruz recordó la instauración del bloqueo económico, comercial y financiero, el 3 de febrero de 1962 por el presidente estadounidense John F Kennedy mediante la Orden Ejecutiva 3447.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los #EEUU vs #Cuba, fue instituido el #3DeFebrero de 1962 por John F Kennedy mediante la Orden Ejecutiva 3447. #Hoy y siempre, nuestro pueblo exige #NoMásBloqueo.#60DeResistencia pic.twitter.com/WfdbfBUOnz — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) February 3, 2022

“El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los #EEUU vs #Cuba, fue instituido el #3DeFebrero de 1962 por John F Kennedy mediante la Orden Ejecutiva 3447. #Hoy y siempre, nuestro pueblo exige #NoMásBloqueo”, publicó.

A propósito, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, reclamó en la propia red social, el fin de esa política hostil aplicada a Cuba por más de medio siglo.

“El Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo de #Cuba, reclama enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EEUU”, tuiteó.

El Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo de #Cuba, reclama enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EEUU.



Declaración:

📃https://t.co/MbY2zFuTF8#60deResistencia #EliminaElBloqueo pic.twitter.com/nw8zqM08tu — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 3, 2022

Rodríguez Parrilla, en su comunicación, compartió la Declaración del Gobierno Revolucionario cubano, a propósito de los 60 años de la proclama que formalizó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En ella, Cuba denuncia la vigencia de esa política, y condena que la misma se consolidó como eje central de una estrategia dirigida a limitar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y construir un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista.

“Para justificarlo, el gobierno estadounidense se siente obligado a utilizar la mentira y para ocultar su efecto criminal promueve una campaña financiada desde Washington, dirigida a sembrar la idea de que los efectos del bloqueo no son reales, que no dañan verdaderamente a la economía cubana, que no son un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica”, refiere la declaración.

En su declaración la Mayor de las Antillas reclama enfática y enérgicamente, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla y subraya que su denuncia se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese en su totalidad esa política.