Que todos los jóvenes encuentren espacios en la UJC y la FEU

La Habana, 31 ene (ACN) El Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro en el Palacio de la Revolución con la máxima dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Federación Estudiantil Universitaria, en el cual convocó a trabajar para que todos los jóvenes cubanos encuentren espacios en ambas organizaciones, lo que conlleva, dijo, mucha observación y ningún prejuicio.



Tenemos que construir un clima donde podamos, dentro de la Revolución, discutir incluso las cosas en las que no estemos de acuerdo, consideró el Presidente de la República. Eso nos da más desarrollo, más posibilidades, porque los problemas son tan complejos, la vida es tan convulsa que ninguno de nosotros puede asumir que tiene la razón en todo. Uno aprende mucho de los demás, subrayó.



Todos los proyectos que afiancen el socialismo, la democracia, la participación, los valores, el bienestar — defendiendo la Revolución — vamos a tomarlo en cuenta, porque las personas se sienten más comprometidas cuando participan, indicó Díaz-Canel en un intercambio con los líderes juveniles que duró más de tres horas.



En el encuentro, donde participaron Aylín Álvarez García, primera secretaria de la UJC, y Karla Santana Rodríguez, presidenta de la FEU, el mandatario dialogó con los muchachos sobre la actualidad cubana, compleja ante los efectos de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos; así como del papel fundamental que han desempeñado los jóvenes en este difícil periodo.



Díaz-Canel se interesó por la atención de los Ministerios hacia las universidades —los conocidos convenios — en lo que se ha avanzado, aunque persisten insatisfacciones sobre todo en temas de transporte y de recreación que los jóvenes están exigiendo.



El Primer Secretario del Partido reiteró que los organismos formadores tienen que tocar las puertas de las instituciones estudiantiles y no al revés, porque si nosotros estamos diciendo que los jóvenes son las personas más importantes, nadie puede romper con ese concepto.



Asimismo, pidió a la UJC y a la FEU ser más activas en los debates que se generan sobre la violencia contra la mujer, el bienestar social, la discriminación racial, el medio ambiente, entre otros, que son temas nuestros y tenemos que promoverlos, dijo.



Entre los asuntos abordados por el Presidente en esta reunión — que contó además con la presencia de Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros, y de Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Ideológico del Comité Central — estuvo también la atención de la UJC y de la FEU a los jóvenes más vulnerables, así como hacia los muchachos que están trabajando en el sector no estatal.



Se habló del crecimiento a la filas del Partido Comunista; de lograr un movimiento juvenil más activo en todas las tareas de la nación, que involucre a los pioneros; de sumar más líderes juveniles en los grupos que hoy están analizando y proponiendo nuevas políticas públicas; y de que la FEU y la UJC se acerquen a otros movimientos de jóvenes que también están aportando mucho a la Revolución.

Igualmente, los dirigentes juveniles plantearon problemas materiales que afectan la vida universitaria, como es el caso de la situación constructiva de las residencias estudiantiles, sobre todo en La Habana y Matanzas.



Tengan la seguridad, aseveró Díaz-Canel, de que van a tener todo el apoyo, toda la comprensión del Partido, incluso pueden estar en desacuerdo en algo con nosotros, y lo discutimos en el ambiente de compañeros de lucha, de camaradas, de revolucionarios, sin ningún tipo de problema. Nunca esperen de nosotros una imposición, afirmó.



“Tenemos toda la voluntad, todo el deseo y toda la necesidad de que ustedes estén participando en todo lo que vayamos a enfrentar”, subrayó el Primer Secretario del Partido Comunista, quien pidió invitar también a estas reuniones en el Palacio de la Revolución a los jóvenes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.