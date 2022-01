Ministro llama en Artemisa a ejecutar plan de la economía con calidad

Artemisa, 30 ene (ACN) Alejandro Gil Fernández, Vice primer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, llamó hoy a garantizar con eficiencia la ejecución del Plan de la Economía y el Presupuesto para 2022 durante su análisis y discusión en la Asamblea Municipal del Poder Popular de Artemisa.



No solo se trata de cumplir, sino de hacerlo con calidad y uso adecuando de los recursos, pues se hacen obras sin la calidad requerida, no duran lo que deben y se desvían los recursos de un presupuesto para otro que no fue aprobado, refirió el titular de Economía y Planificación.



Velar por el cumplimento del plan con calidad es deber de los delegados del Poder Popular, pero también de la población, quienes también han de contribuir al control de los recursos, subrayó.

Participamos hoy en la Asamblea del municipio de #Artemisa donde se aprobaron, tras un amplio y transparente debate, el plan y el presupuesto 2022. Genuino ejercicio de democracia y participación popular. #CubaVive @MEP_CUBA pic.twitter.com/G0wgXiUV7b — Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) January 30, 2022





La capital provincial se propone un déficit presupuestario para 2022 de ahí que Gil Fernández enfatizara en que el municipio cuenta con reservas para convertirse en superavitario, en la medida que las empresas cumplan sus planes, se produzcan más alimentos y se controle el destino de los recursos que genera la demarcación.



Sobre los gastos explicó que se puede ejecutar el plan con ahorro mediante el uso eficiente de los recursos, y si es posible, gastando menos, sobre todo en el sector presupuestado.



El análisis del alza indiscriminada de los precios no faltó en la intervención del Vice primer Ministro, quien refirió que Cuba es un país socialista, diferente al resto, por lo cual aquí sí se puede conversar con aquellos que intentan enriquecerse con las necesidades de la población.



Insistió, además, en que los delgados deben estar preparados en temas económicos que le permitan la revisión de las fichas de costo, porque no todos los precios se forman teniendo en cuenta su costo real y son realmente irracionales.





Juan Permuy Felipe, intendente de la capital provincial, explicó que el Plan de la Economía y el Presupuesto para 2022 se centra, entre otros aspectos, en la atención a cuatro barrios vulnerables, sobre todo en los viales, urbanización y servicios comunales, la atención a las madres solteras con tres o más hijos y 38 subsidios.



Resaltó que se estima concluir la construcción del Instituto Politécnico República de Yemen, la compra de equipos y mobiliario para desarrollar el gobierno electrónico y el teletrabajo así como potenciar las fuentes renovables de energía.



Permuy Felipe precisó que este año el Plan de la Economía y el Presupuesto desglosa el monto destinado a cada acción por circunscripción (asistencia social, vacunación, entrega de recursos o mantenimientos), lo cual deviene herramienta de trabajo muy importante para el control de su ejecución por los delegados.



Ricardo Concepción Rodríguez, Gobernador de Artemisa, aseguró que se trata de un Plan de la Economía y Presupuesto optimista que permite el crecimiento del municipio y la provincia, pero que exige aprovechar todas las capacidades productivas de la demarcación, mucha preparación de los delegados y presidentes de los consejos populares así como del intercambio constante con la población.

Por su parte, Gladys Martínez Verdecia, integrante del Buró Político del Comité Central Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, refirió que faltan cuatro años para el decimoquinto aniversario de Artemisa, una fecha que motiva a solucionar muchos problemas de índole constructiva y social, para lo cual no solo se requieren dinero y recursos, sino también voluntad, deseos de hacer y unidad.



En tal sentido llamó a los presentes a no solo aprovechar el presupuesto, sino también a contribuir con la incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo, solucionar problemáticas sociales y elaborar un plan de actividades con participación popular para celebrar el cumpleaños de la provincia con logras que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia.