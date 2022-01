Presupuesto para 2022: inclusivo, participativo y reflejo de las prioridades del municipio

La Habana, 30 ene (ACN) Con la participación de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; delegados a la Asamblea Municipal de Guanabacoa analizaron y aprobaron este sábado, en la XXIII sesión ordinaria, los Lineamientos Económicos y el Plan de Presupuesto para el año 2022.



«La discusión y aprobación del presupuesto es un proceso, una función esencial, de la asamblea municipal del Poder Popular, como el órgano superior del poder del Estado en su demarcación. Si queremos que el presupuesto se parezca cada vez más al municipio, contribuya a la solución de los problemas y necesidades reales de sus consejos populares, debe estar avalado por las opiniones de la población. En este sentido, debe conocerse, debatirse y aprobarse por los delegados, que son los representantes genuinos de la ciudadanía, la base del sistema político cubano», expresó Lazo Hernández.



Al discutirlo, debemos tener en cuenta que tenemos varios problemas acumulados y que no todos pueden resolverse de inmediato, por las limitaciones de nuestra economía, agregó. De ahí que la Asamblea Municipal tenga un papel decisivo, una alta responsabilidad, en identificar dónde están las prioridades del territorio y en asignarle los recursos disponibles, mediante la aprobación de los delegados, destacó el titular del Parlamento cubano.



A su vez, resaltó que el Presupuesto es una ley y, como tal, debe dársele seguimiento oportuno mediante la participación y el control popular. «En cada obra o programa incluido en el presupuesto resulta fundamental la participación ciudadana, tanto en la realización práctica de cada tarea en la comunidad, como en el control adecuado de su materialización, con la calidad requerida, a través de los delegados, presidentes de consejos populares, las instituciones y organizaciones, y los propios pobladores del barrio», subrayó.



Por su parte, Marcos Aldama Fresneda, jefe de la Dirección Institucional del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), expuso algunas ideas sobre el municipio que necesita hoy el país, en aras de su desarrollo:

• Con autonomía y que sea eslabón fundamental de los procesos.



• Con Estrategia de Desarrollo que tenga bien definidas las líneas clave, objetivos generales y metas en función del desarrollo económico y social del territorio, aprobada por la Asamblea Municipal del Poder Popular.



• Con progreso y desarrollo local. Con una cartera de proyectos alineados con la Estrategia de Desarrollo Municipal.

• Con actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas, recreativas, científicas, sociales, de la defensa, defensa civil, de protección, de seguridad y orden interior.



• Que se encuentre delineado el ámbito competencial, medida de los fines municipales, con el propósito de satisfacer las necesidades locales. Con actuación responsable, lo que implica responder por los actos y decisiones que asumen como entes descentralizados.



• Con participación popular e identidad.



• Con programas que respondan a las necesidades del territorio.



• Con mecanismos de coordinación efectivos para la conducción de un desarrollo sostenible, con equidad y justicia social, e incentive que las entidades de producción y servicios de incidencia local promuevan iniciativas para facilitar la satisfacción de las necesidades de la demarcación del consejo popular.



Fuente: MEP

Lea más: Participa Esteban Lazo en Asamblea del Poder Popular del municipio Guanabacoa



Prioridades claras en Guanabacoa



La propuesta presupuestaria examinada por la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de esta localidad habanera para el presente año garantiza los servicios y programas sociales del territorio, en beneficio de la población, entre ellos la salud, educación, cultura, deporte, y asistencia social.



De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión Económica de la AMPP, los gastos totales ascienden a más de 736 millones de pesos, de los cuales el 85% se destina a la actividad presupuestada, y el resto a la no presupuestada y a gastos y transferencias de capital.



Se asignan a la asistencia social 70 millones de pesos para atender las situaciones de vulnerabilidad de personas y familias. Sobre este aspecto, la Intendente Yosleidy de León explicó las acciones que benefician a madres con tres hijos o más, y a personas en situación de vulnerabilidad.



Al respecto, Esteban Lazo indicó que deben atenderse a todas las personas en situación de vulnerabilidad, mediante el seguimiento de estos casos por los delegados, trabajadores sociales y las propias organizaciones de la comunidad. Manifestó que las vulnerabilidades no solo se resuelven a partir de los recursos del Estado, sino también mediante programas sociales como ofertas de empleo, de educación, entre otras propuestas, que pueden contribuir a la solución de las problemáticas de estas familias.



En materia de la trasformación de los barrios y comunidades, para el 2022 se proyecta el desarrollo de 31 acciones de reparación y 28 de inversión. Con este propósito, se destinan más de 26 millones de pesos que dan respuesta a 174 planteamientos de la población. Asimismo, se ratifica la premisa de la participación popular en la definición y ejecución de las obras a emprender, recoge el dictamen de la comisión económica de la AMPP.



A tener en cuenta la transformación, no solo material sino también espiritual del barrio, que es el lugar donde se construye el Socialismo en la cotidianidad; a través de la transformación humana, social y el fortalecimiento de sus instituciones, llamó el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Posteriormente, varios delegados agradecieron la amplia información ofrecida en torno al presupuesto y el intercambio sostenido con los respectivos especialistas, en los días previos a la sesión ordinaria, tanto en los consejos populares como en las comisiones permanentes de trabajo de la AMPP. De esta forma, se consolidó su preparación para la discusión de este relevante tema.



Al cierre de la sesión ordinaria, que devino un verdadero ejercicio de democracia y transparencia de las finanzas públicas, Lazo Hernández destacó la relevancia de resistir creativamente y desarrollarnos con nuestros propios esfuerzos y recursos, de explotar las reservas existentes, de innovar permanentemente, de producir más para incrementar ingresos, de laborar con eficiencia en cada uno de los procesos, y del ahorro y el empleo de la ciencia en la labor cotidiana.



Participaron, además, en la sesión ordinaria Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana; Félix Martínez Suárez, titular de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento cubano; directivos de los ministerios de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y Transporte; entre otros invitados.



Constatando en el terreno las transformaciones



Apenas 20 días han transcurrido desde el término de las demoliciones para la rehabilitación del parque «Martí» de Guanabacoa. No obstante, ya se evidencia su paulatina transformación. Para constatar los avances y objetivos de las acciones ejecutadas en el lugar, llegó hasta allí el titular del legislativo cubano, Esteban Lazo Hernández.



Conoció que se prevé el remozamiento de la obra, el restablecimiento de sus redes eléctricas y el diseño paisajístico, en cooperación con el Jardín Botánico Nacional, con un financiamiento de 3,2 millones de pesos.



Reinaldo García Zapata ponderó las acciones desarrolladas en el casco histórico de Guanabacoa, como fuente de financiamiento e ingreso para otras obras del municipio como parte de su proyecto de desarrollo. Corresponde ahora controlar y exigir que las obras ejecutadas tengan la prestancia requerida y tributen a mayor calidad de vida de la población, porque el caso histórico es de todos los pobladores del municipio, consideró el Gobernador habanero.



El programa de rehabilitación en desarrollo incluirá, además, instalaciones en el entorno urbano cercano al parque central, donde ya se contabilizan 32 objetos de obra.



«Es una transformación grande, de elevada importancia patrimonial por lo que significa Guanabacoa para la historia de La Habana y del país. Debemos vincular a la población a esta rehabilitación, que sea parte de este proceso y contribuya a su protección y cuidado», concluyó Lazo Hernández.