No es solo resistir, es hacerlo de manera creativa

La Habana, 23 ene (ACN) Nuestro país ha sabido, no solo resistir los embates de la criminal política que nos impone Estados Unidos y las consecuencias derivadas de la pandemia, sino que lo ha hecho de manera creativa, buscando alternativas para salir adelante, expresó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en la Asamblea de Balance del Partido en Santa Clara, que sesionó este sábado.

En medular intervención, premiada con una cerrada ovación por los asistentes a la cita partidista, el máximo dirigente de los comunistas cubanos, reflexionó largamente sobre diversos temas y esbozó conceptos claves para entender las complejidades a las que se enfrenta el país y las estrategias diseñadas para poder vencer todos los obstáculos que se nos interpongan en el camino.

«Enfrentaremos el recrudecimiento del bloqueo y lo venceremos con nuestros propios esfuerzos, a partir del concepto de la resistencia creativa, que significa aprovechar todo el talento que tenemos, además de la inteligencia y la voluntad del pueblo para seguir creciendo y desarrollándose, cuya máxima expresión hoy es la creación de las vacunas por los científicos cubanos», expresó Díaz-Canel.

Esos resultados fueron posibles gracias a la visión que tuvo Fidel para desarrollar la biotecnología y por los sistemas de salud yde gestión de ciencia e innovación que desarrolla el país desde el gobierno, además del capital humano creado por la Revolución y sobre todo, por el pueblo que tenemos, reflexionó el mandatario cubano.

«Todo ellos nos debe llevar a lograr una respuesta económica desde la producción nacional, con prioridad en los alimentos, para que mejore la oferta y se logre a la vez un mejor balance entre oferta y demanda, lo que debe llevar a la reducción paulatina de los precios», dijo el Presidente.

En otro momento de su reflexión, el Primer Secretario destacó que ante los retos y dificultades el país no se ha cruzado de brazos y hoy cuenta con una estrategia económico social;además de otras vinculadas a la política exterior,el enfrentamiento a la Covid-19, el trabajo político ideológico para la concreción de los acuerdos del Octavo Congreso del Partido, el enfrentamiento a la subversión, el conocimiento de la historia y del pensamiento de Fidel, así como de la trasformación de los barrios, entre otras.

«En esa búsqueda de soluciones, el actor fundamental es la empresa estatal socialista, que debe producir más y con mayor eficiencia, reduciendo precios sobre la base del análisis riguroso de las fichas de costo, algo que no es lo que prevalece hoy», afirmó el Jefe de Estado.

Tales conceptos, fueron precedidos de varias intervenciones de los delegados santaclareños, quienes motivados por el crítico informe presentado por Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en este municipio, abordaronlas debilidades e insuficiencias de la labor de los núcleos, la ejemplaridad de la militancia, el crecimiento a las filas de la organización y la atención a los jóvenes, entre otros temas.

Yanet Rodríguez Sarabia, profesora de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y directiva de la Sociedad de Interface creada en esa casa de altos estudios, abordó la importancia de potenciar desde el Partido, el rol de la ciencia y la innovación en la empresa estatal, así como la trascendencia de que los principales cuadros se apropien de los conceptos que hoy impulsa el país en ese terreno.

«Debemos tejer un sistema de relaciones entre la academia y la economía cubana que impulse el desarrollo de las fuerzas productivas», señaló la reconocida científica, quien llamó también a potenciar empresas con un fuerte compromiso social con la sociedad.

Por su parte, Enrique Javier Consuegra, militante y directivo de la Empresa de Producción Local de Materiales, reconoció cómo a partir del estrecho vínculo entre la dirección de la entidad y de los núcleos del Partido, se habían logrado notables resultados en la producción de bloques, losas, asfalto y otros recursos decisivos en el programa de la vivienda en el territorio.

«Cuando se trabaja con unidad y priman la exigencia y la disciplina llegan los resultados», señaló Enrique Javier, quien destacó asimismo el papel que había jugado la integración y el asesoramiento de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en especial, su Facultad de Construcciones.

Similares criterios fueron compartidos por Fidel Santiago Hernández, secretario del Comité del Partido de la Empresa Geominera del Centro, donde según él, sus 123 militantes constituyen ejemplo de compromiso con la sociedad.

«Los trabajadores de la Geominera, militantes y no militantes, además de concretar sus producciones tradicionales, estuvieron en los centros de aislamiento durante la etapa más dura de la pandemia, entregaron alimentos, produjeron tizas para el sistema de educación, artículos de primera necesidad como detergentes, desinfectantes y soluciones hidroalcohólicas, entre otros productos, y ahora estamos apoyando la transformación del Condado», señaló Fidel Santiago, quien añadió, que nada de eso fuera posible sin la existencia de núcleos exigentes y comprometidos.

Motivado por esas intervenciones, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros, expresó la satisfacción que sentía porque la Asamblea de Balance se desarrollara en la UCLV, dado el prestigio de esta institución y el aporte a todas las demandas del país.

Tras calificar de profundo y crítico el informe, el dirigente partidista insistió en la importancia que tiene para la nación el fortalecimiento del Partido en las empresas estatales socialistas: «Necesitamos buenos secretarios de núcleos, que discutan los problemas y los lleven hasta el final», señaló.

Dijo asimismo que no se concibe que haya algún centro de trabajo o estudio donde noexistan núcleos del Partido y comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) oque no funcione bien el sindicato, lo cual no se corresponde con lo aprobado en el Octavo Congreso de la organización.

Respecto a los nuevos actores de la economía, Morales Ojeda precisó que hay que lograr que surjan con mucha fortaleza productiva, pero también ideológica y con estructuras del Partido, de la UJC, y sindicalizados.

Sobre esos temas también intervino Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Villa Clara, quien convocó a discutir con transparencia el tema del capital humano con que contamos, pues hoy la mayoría de los que dirigen las empresas tienen más de 50 años.

En ese sentido, llamó a renovar la fuerza laboral y analizar la ubicación de los jóvenes recién graduados y los cuadros en formación, además de fortalecer el ingreso de esa fuerza juvenil al Partido y su promoción a cargos de dirección.

Nely Valdés Toledo, secretaria de un núcleo zonal, se refirió a la reventa de productos en la ciudad, la mayoría de ellos de primera necesidad: «Hay revendedoras profesionales, que debemos enfrentar. Desde el Partido tenemos que ser más rigurosos, pues no puede existir el sentimiento de ingobernabilidad que hoy predomina en muchas personas. Ese tiene que ser un combate desde la base. No creo sea fácil, pero puede lograrse entre todos».

Luego del amplio debate y tras las reflexiones del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, fue presentado el nuevo Buró Municipal del Partido de Santa Clara, que ratificó a Dilky Ponce Expósito como su primera secretaria.

Otras ideas expuestas por el Primer Secretario en Santa Clara:

-La empresa estatal socialista no será eficiente solo porque sea rentable, pues también tiene que tener un fuerte compromiso social.

-Debemos lograr en el Partido un estilo de trabajo más atractivo y menos burocrático.

-En la aplicación del teletrabajo, el trabajo a distancia y la eliminación de los trámites burocráticos a partir de la digitalización de los procesos, se ha retrocedido, algo que debe ser corregido.

-Tenemos muchos problemas, pero también muchas luces para resolverlos.

-En tiempos complejos, se impone mayor solidaridad entre todos.

-Hay que ir a una discusión política con todos los que tienes que ver con el establecimiento de los precios

(Tomado del sitio de la Presidencia)