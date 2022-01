Afirmó Marrero Cruz que Granma está en condiciones de avanzar mucho más

Bayamo, 14 ene (ACN) Granma trabaja, vive y lucha, no sólo en pos de sostenerse sino en función del desarrollo, pero tiene condiciones para avanzar mucho más, expresó en esta urbe el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, al concluir la visita gubernamental de dos días a la oriental provincia.



Encontramos igualmente un pueblo revolucionario, resaltó, con insatisfacciones, pero también confianza y disposición de participar en la solución de sus necesidades sentidas, entre ellas abasto de agua, vivienda, déficit de transporte, atención a madres de tres o más hijos, y mal estado de los viales, estos últimos fundamentalmente en la zona del Plan Turquino.



El gobierno seguirá en la calle, allí donde están los problemas y las personas, escuchando sus criterios a diario, trasladando confianza y haciendo por elevar la calidad de vida de la población, con sensibilidad y la verdad como banderas, sin prometer nada o dejar abiertas expectativas que no podamos cumplir por razones objetivas, aseguró.

Realizamos intercambio con los pobladores del reparto "Jabaquito", de #Bayamo, donde nos plantearon sus principales problemas, y las acciones de transformación que se realizan para mejorar los servicios de la población #Granma #CubaVive pic.twitter.com/CMNK2VPVaN — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 14, 2022





Tercero de su tipo que recibe el territorio desde que fueron instituidos en el sistema de trabajo de la máxima dirección del país, el control comprobó la marcha de los principales programas e indicadores del territorio, y el proceso para la conformación, desagregación, notificación y aprobación del plan y presupuesto económico del año 2022.





Encabezado, además, por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, varios viceprimeros ministros, los titulares de 14 carteras, y otros cuadros y funcionarios del Estado, tuvo entre sus propósitos esenciales continuar consolidando el vínculo con los ciudadanos en los escenarios de mayores complejidades.

Recorrimos las instalaciones de la Planta de Incubación "Gerardo Zamora Álvarez", de la Empresa Avícola #Granma, donde pudimos conocer sobre el proceso productivo de esta instalación y su plan para el 2022.#Jiguaní #Cuba pic.twitter.com/pI6WniHdgC — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 14, 2022





En tal sentido, diferentes equipos visitaron un total de 286 centros y objetivos socioeconómicos, y 14 barrios de una amplia selección de los 13 municipios de la provincia.



Al ofrecer su información de resumen, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca precisó que Granma cumplió las indicaciones derivadas de visitas anteriores, excepto la relacionada con el propósito de alcanzar para 2019 la producción de 90 mil toneladas de arroz consumo, lo cual no fue posible por afectaciones en la disponibilidad de agua, combustible y componentes del denominado paquete tecnológico.



En materia de soberanía alimentaria y educación nutricional, dijo, logra avanzar en la entrega de las libras per cápita por habitante, pero debe revisar y evaluar un grupo de comunidades rurales que no producen en sus tierras aledañas.

La campaña de frío se cumple, aunque con atrasos en los frutales, un programa que precisa ser recuperado, pues el territorio tiene potencialidades, señaló.

En la mañana de #Hoy visitamos la UEB "Mármoles Oriente", que cuenta con 3 unidades: la cantera, la industria y el taller de artesanía y piezas especiales.

Realizamos intercambio sobre el proceso productivo y el desarrollo empresarial.#Granma #Cuba pic.twitter.com/fqjwu9TRqp — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 14, 2022

Subrayó como otras urgencias alcanzar la necesaria estabilidad en la entrega de los diversos renglones, más allá de su existencia en áreas cultivadas, así como revertir el decrecimiento de la ganadería vacuna, el porcino, los desfavorables resultados en la obtención de alimento animal, y el sustancial declive en la siembra de caña de azúcar.



Entre los aspectos que limitan el desarrollo y la autonomía territorial, y sobre los cuales se debe accionar de forma rápida y efectiva, fueron analizados el déficit presupuestario ascendente a más de seis mil millones de pesos, y la existencia de 37 empresas con pérdidas al cierre del año 2021, de ellas, 26 nacionales y 11 de subordinación local, detalló Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro de la República y titular de Economía y Planificación.