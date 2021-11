Transmiten jóvenes cubanos mensaje de felicidad y esperanza para el país

La Habana, 13 nov (ACN) Como un torbellino de entusiasmo los jóvenes cubanos revolucionarios tomaron desde este viernes las calles y parques de La Habana con un mensaje de felicidad y esperanza para el país.

Pedro Jorge Velázquez, estudiante de Periodismo, llegó desde Sancti Spíritus para unirse a esta causa al igual que muchachos de todas las provincias, quienes mediante una sentada pacífica asumen una posición martiana contra cualquier intento de arrebatar la libertad a Cuba.

Esto no es una respuesta política al 15 de noviembre, porque si no existiera al igual estaríamos aquí defendiendo nuestras convicciones, no obstante, sí hay personas entre nosotros movidas por el sentimiento de dar una respuesta personal a ese intento de manifestación que puede provocar violencia y busca la desestabilización interna mediante un acto completamente inconstitucional, expresó Velázquez.

También estamos atentos, agregó, sabemos que hay una campaña y todo un aparato tratando de influenciar y mover a ese caos y como parte del pueblo lucharemos por la paz y por la libertad conquistada.

Entre quienes hoy se concentran en el Parque Central de esta capital se encuentran integrantes de la comunidad LGBTIQ+, de diversas etnias religiosas, del feminismo y en general de las luchas contra todo tipo de discriminación.

A pesar de su diversidad los mueven el amor por la paz y las ansias de estabilidad en la nación en todos los ámbitos, por lo cual se propusieron estar 48 horas unidos y pasarlo bien en un tiempo de debate, cultura y participación.

Elizabeth Rodríguez, estudiante de Derecho, comentó que su objetivo es reanimar la efervescencia juvenil, y aunque tenían algunas actividades previstas estas se han incrementado a partir del interés espontáneo de algunos artistas de sumarse y compartir.

Verde Gil, uno de los coordinadores del evento, explicó que el itinerario hasta mañana incluye encuentros con niños con acciones vinculadas a la plástica, a la creación de origamis, presentaciones de libros, lecturas poéticas y conciertos.

Para este sábado, detalló, prevemos la presentación de un grupo de música vasco que maneja ritmos diversos también con un mensaje de concientización social y la descarga con varios intérpretes cubanos como el dúo Buena Fe, el grupo Arnaldo y su Talismán, Rey Montalvo y otros.

Agregó que el domingo continuarán las actividades también con obras de teatro y un concierto con Tony Ávila, así como un diálogo social relacionado con la denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y algunas observaciones que los jóvenes socialistas consideran importantes en estos tiempos.

Según los organizadores, la idea de la sentada de los “Pañuelos Rojos”, como se dieron a conocer en las redes sociales, surgió de la necesidad voluntaria de influir como sujetos sociales diversos en el complejo entorno sociopolítico del país.

Entre sus principios esgrimen el antiimperialismo, el desacuerdo con las prácticas de guerra no convencional ejecutadas contra la paz en Cuba, el rechazo al bloqueo y el apoyo a todas las luchas emancipadoras, al igual que la esperanza y el compromiso con un socialismo perfectible.