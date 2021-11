Presidente cubano informó sobre recuperación de la COVID-19 y reapertura del país

La Habana, 12 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó el control de la pandemia de COVID-19 en el país, lo cual permitirá la recuperación económica y el fortalecimiento de las vías de participación ciudadana.



Durante una comparecencia que se transmitió este viernes por la radio y la televisión nacionales, el mandatario señaló que el país muestra una tendencia al descenso en los índices de infestación y letalidad por el virus SARS Cov-2 por la incidencia de la inmunización con las vacunas cubanas, pero es necesario mantener la disciplina individual y colectiva en la nueva normalidad para evitar un rebrote.



Agregó que los indicadores de la nación antillana, entre los mejores del mundo, se han alcanzado a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre la base de un sistema de gestión de la ciencia y la innovación en un gobierno que garantiza la soberanía nacional.



Ahora estamos desafiados, precisó, a convivir con la enfermedad, y aunque no hay indicios científicos que indiquen que va a desaparecer se ha consolidado un método cubano para enfrentarla como parte del cual se procederá a inocular dosis de refuerzos ante la agresividad de nuevas cepas y las potencialidades de las vacunas cubanas.



En sus palabras el miembro del Buró Político explicó que con el paulatino control de la pandemia se prevé una recuperación de la economía, en condiciones que abren nuevas oportunidades como la aprobación de nuevas formas de gestión en lo estatal y no estatal, lo cual dinamizará la oferta de bienes y servicios.





Añadió que con la reanudación del turismo internacional el próximo 15 de noviembre este sector, considerado la locomotora de la economía nacional, experimentará un incremento inmediato aunque no se recuperará por completo como en los niveles anteriores a 2019.



A decir de Díaz-Canel el turismo juega un rol fundamental al ser la locomotora de la economía cubana y ahora tiene la obligación de encadenarse con las nuevas formas de gestión no estatal, a la par que debe influir en el equilibrio del fenómeno inflacionario.



Asimismo, agregó que si un viajero desea vacunarse podrá hacerlo, pues están creadas las condiciones, incluso ya existe interés de segmentos del turismo internacional para aprovechar la seguridad que ofrecen los inmunógenos nacionales.



El Presidente señaló que el país también trabaja para perfeccionar las vías de participación ciudadana mediante la descentralización de competencias hacia los municipios para que tengan mayor autonomía, un nuevo enfoque hacia presupuestos municipales para que puedan tener acceso a recursos que necesiten en todos los barrios, y que todo se conecte con las estrategias de desarrollo local.



Según el mandatario, se ha pedido a las instituciones y empresas que participen en todo este proceso, lo cual ayuda a dotar de mayor responsabilidad social a todos los actores económicos y contribuye a construir una sensibilidad en esos colectivos de trabajadores y cuadros.



No se trata de intervenir el barrio sino de respetar lo que propone, apoyarlo y acompañarlo para que todo este trabajo sea sostenible, aseveró.

Junto a Pdte @DiazCanelB celebraremos y avanzaremos porque: “(…) en Cuba no hay espacio para la rendición. Con un pueblo como el d 🇨🇺 no hay rendición posible. (…) por ese espíritu, por ese esfuerzo, por ese compromiso compartido es q hoy podemos hablar d resultados.” #CubaVive pic.twitter.com/ydngR4AbS4 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 13, 2021





Díaz-Canel ponderó como un espacio de diálogo los sucesivos intercambios con representantes de sectores de la sociedad cubana, cuyos planteamientos ya han generado, por ejemplo las transformaciones en el sector de la producción de alimentos, el proceso de creación normativa y la asesoría jurídica, la participación de los universitarios en proyectos de desarrollo y las relaciones entre los científicos y el gobierno.

Aunque existe una estrategia imperial para intentar destruir a la Revolución, estamos atentos y preparados para defenderla y enfrentar cualquier acción injerencista que altere nuestro orden constitucional, afirmó.



Estamos abiertos al diálogo, al debate y al perfeccionamiento de la sociedad, queremos seguir ampliando nuestra democracia y los espacios de intercambio, pero somos una sociedad cerrada a la presión, el chantaje y la injerencia extranjera, puntualizó.



Señaló que la paz, junto a la batalla ideológica y económica, están entre las prioridades de la nación, en un entorno mundial cada vez más agresivo e inseguro.



Díaz-Canel anunció que la semana próxima el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, realizará una comparecencia para abordar temas relacionados con la recuperación económica del país.