Reanuda toda Cuba el curso escolar, de manera presencial, este 15 de noviembre

La Habana, 12 nov (ACN) El Ministerio de Educación de la República de Cuba emitió hoy la siguiente nota informativa que transmitimos íntegramente:



NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Como expresó la Ministra de Educación en la Mesa Redonda pasada, el lunes 15 se incorporarán los alumnos desde Preescolar a quinto grado, con una matrícula de más de 718 400 estudiantes, así como los de las provincias Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma que no fue posible hacerlo el día 8.



La reanudación del curso escolar, de manera presencial, el día 15 de noviembre, con la mayoría de los estudiantes y trabajadores del sector vacunados estará matizada por la alegría de nuestros niños, adolescentes y jóvenes por el reencuentro con sus maestros y compañeros de estudio, lo que estamos seguros que no se empañará por nada ni por nadie.



Podemos reanudar el curso de manera presencial naturalmente, siendo rigurosos en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias: uso del nasobuco, del hipoclorito para la limpieza de las superficies, pasamanos de escaleras, picaportes; el lavado de las manos; distanciamiento físico; pesquisaje diario; no entrada a las instituciones de personas ajenas, ni asistir enfermos.





El esquema de vacunación diseñado se ha cumplido, lo que asegura mejores condiciones. Los que no se han vacunado por ser convalecientes de la COVID-19 y otras causas pueden asistir a las instituciones.



En relación con el uniforme escolar, como se informó por la Industria se entregará paulatinamente, priorizando la venta para preescolar y quinto grados en Las Tunas y Cienfuegos y se continuará con el resto hasta completar toda la matrícula en la Educación Primaria de estas provincias que inician el curso 21-22.



Como se ha explicado, todavía la industria no cuenta con el tejido azul para las prendas inferiores de Secundaria Básica, Preuniversitario, Formación Pedagógica y la Educación Técnica y Profesional, el que está arribando al país en estos momentos, por lo que los estudiantes de nuevo ingreso de estos niveles educativos, de las provincias Las Tunas y Cienfuegos, asistirán durante el mes de noviembre sin uniforme.

Lea más: Anuncian comparecencia especial de Presidente cubano en televisión nacional

Para el mes de diciembre, se deben garantizar los uniformes de las provincias: Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba, que inician el curso escolar 2021-2022 en el mes de enero y en febrero para el resto de las provincias que inician en marzo, manteniéndose la prioridad de comenzar por los años iniciales.



Se insiste que, aunque los estudiantes no posean el uniforme, la exigencia es que tanto la escuela como la familia deben garantizar que asistan a las instituciones con ropa adecuada.



Estamos seguros, que juntos la escuela, la familia las organizaciones estudiantiles, de masas y políticas haremos que el curso que se reanuda sea una gran fiesta educacional y que las limitaciones que existen en el orden económico no sean obstáculo para avanzar en la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes porque contamos con colectivos pedagógicos preparados y comprometidos a continuar elevando la calidad de la educación.