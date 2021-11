¿Sola? Cuba está cada vez más y mejor acompañada

La Habana, 10 nov (ACN) La solidaridad no se hace esperar y este 15 de noviembre, justo el día señalado para la reapertura de las fronteras de la Antilla Mayor, llegará a La Habana la XXXI Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba, que organiza IFCO/Pastores por la Paz.



Desde el primero, en 1988, cada viaje ha sido un NO rotundo al genocida bloqueo imperial a Cuba y un desafío a las regulaciones, medidas y restricciones que impone esa demencial política; y cada donativo recolectado en tierras norteñas, una ofrenda de amor de pueblo a pueblo, pero esta vez hay más, porque los caravanistas tomarán el avión nada menos que en la ciudad de Miami.



Sabido es lo que llevan meses “cocinando” los enemigos de Cuba para servir precisamente el próximo lunes, y que en Miami tiene su epicentro la feroz campaña de odio y descrédito desatada para incitar al caos, provocar un estallido social que sirva de excusa para una intervención yanqui y poder cumplir el sueño dorado de liquidar la Revolución y reinstaurar el capitalismo en la nación caribeña.



En rueda de prensa, Víctor Gaute López, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), consideró hoy de un valor extraordinario el gesto altruista de estos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, demostración de apoyo, prueba de fe, muestra irrefutable de que Cuba no está sola, sino cada vez más y mejor acompañada.



Y todavía harán más, porque en el cuartel general de la mafia cubano-americana que es esa ciudad floridana y que bien sabemos a qué extremos puede llegar, ofrecerá la directiva del grupo una conferencia de prensa el domingo 14, un día antes de emprender el viaje, significó.



Por ahora suman 74 los caravanistas, procedentes de una veintena de ciudades estadounidenses y encabezados por Gail Walker, directora ejecutiva de IFCO/Pastores por la Paz e hija del inolvidable Lucius Walker, líder fundador de este proyecto y entrañable amigo de Cuba, su pueblo y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



Hasta el 26 próximo permanecerán en Cuba los integrantes de la XXXI Caravana de Pastores por la Paz, días intensos de los que serán testigos La Habana y Matanzas y durante los cuales visitarán numerosos sitios de interés e intercambiarán con representantes de diversos sectores de la sociedad cubana y de sus instituciones.

Lea más: Desde diferentes partes del mundo llegan muestras de solidaridad con Cuba

También este 15 de noviembre y en horas de la tarde, arribarán a esta capital unos 40 amigos de Cuba en Turín, Italia, convocados por la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico, que preside Michele Curto, para cumplir una abultada agenda, que incluye su participación como voluntarios en un ensayo clínico de Soberana Plus con el Instituto Finlay de Vacunas.



El apoyo a Cuba, su pueblo y Revolución no ha hecho sino crecer en la etapa pandémica y se multiplicará en esta recta final de 2021, destacó Gaute López y habló de campañas, jornadas, “piquetes” y otras acciones virtuales y en las calles, encuentros de solidaridad como el que ahora mismo tiene lugar en Colombia y los fijados para diciembre en Venezuela, Jamaica y República Dominicana.



Confirmó, además, la visita antes de que concluya el año, de varios grupos y brigadas, como las canadienses Calixto García y Che Guevara.