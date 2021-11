Más de 600 mil estudiantes cubanos vuelven hoy a las aulas

María Elena Álvarez Ponce | FOTO: OSVALDO GUTIÉRREZ / Archivo

La Habana, 8 nov (ACN) El “pico” pandémico va quedando atrás, la nueva normalidad se abre paso y a las aulas volverán hoy con la mochila repleta de sueños y la felicidad retratada en el rostro, más de 600 mil niños, adolescentes y jóvenes cubanos, para reanudar y completar el curso escolar 2020-2021.

Concebido como un proceso escalonado, gradual y seguro, el retorno a las actividades docentes presenciales en la Educación General sigue el mismo esquema de tres grupos, con el cual se ha desarrollado la campaña de vacunación de la población pediátrica cubana de dos a 18 años de edad.

En este lunes de dicha regresarán a la escuela los alumnos de los primeros dos años de Preuniversitario, Formación Pedagógica y la Enseñanza Técnica y Profesional, los del sexto grado de Primaria y toda Secundaria Básica y los correspondientes a esos grados en la Educación Especial.

Grupo numeroso este, mucho mayor que la avanzada de más de 84 mil 500 estudiantes de años terminales, quienes el cuatro de octubre último iniciaron el retorno a la presencialidad, tras recibir las tres dosis de Abdala.

Los que hoy regresan lo harán también vacunados, pero con Soberana 02 y todavía muy fresco ese tercer pinchazo que es una garantía y tanta tranquilidad y confianza ofrece, aunque ciertamente está probado que con solo dos dosis niños, adolescentes y jóvenes alcanzan mayor inmunidad frente a la COVID-19, que los adultos con las tres.

No obstante, cuando se trata de preservar la salud y la vida, toda precaución es poca y no hay razón para apurar los tiempos ni violentar el protocolo, de ahí que en las provincias de Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Granma y Holguín, donde el esquema de vacunación se atrasó, los alumnos de ese segundo grupo volverán a las escuelas no hoy, sino el próximo lunes, para que puedan recibir antes, como los demás, esa tercera dosis.

La protección que brindan las vacunas no debe conducir, sin embargo, al relajamiento o descuido de las medidas higiénico-sanitarias, y en una muy reciente comparecencia en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda, Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, reiteró el cumplimiento estricto de los protocolos de salud como prioridad y premisa para este retorno.

Las instituciones educativas tienen “luz verde” para organizar la vida escolar de acuerdo con sus condiciones y necesidades, pero común es el encargo de garantizar la mayor presencialidad posible de los educandos, que han estado demasiado tiempo alejados de la escuela, sus compañeros, de ese contacto directo con el maestro, que nada sustituye, y de un ambiente y una dinámica que precisan recuperar.

De lunes a viernes serán las clases, enfocadas en la sistematización de contenidos en todas las asignaturas del plan de estudios, y también habrá repasos en horario contrario y no pocas actividades complementarias: deportivas, recreativas, de formación vocacional y orientación profesional y de impacto social, entre otras.

Intensa será la etapa que comienza este lunes, un día en el que, además, en seis municipios cienfuegueros donde la presencialidad pudo ser preservada por más tiempo y se logró concluir ya el curso escolar 2020-2021, se dará la bienvenida al nuevo año académico, igual que lo hará la provincia de Las Tunas el 15 de noviembre.