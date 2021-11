Resalta Marrero Cruz logros en el control epidemiológico en La Habana

La Habana, 5 nov (ACN) El Primer Ministro,Manuel Marrero Cruz, calificó de exitoso y sorprendente el trabajo realizado en La Habana para reducir la incidencia de la COVID-19 y mejorar la calidad de vida en las comunidades vulnerables.



Según refiere una publicación del periódico Tribuna de la Habana, Marrero Cruz felicitó a las autoridades provinciales y municipales y destacó el trabajo minucioso y sostenido del Grupo de Trabajo Temporal (GTT) de la capital y sus homólogos territoriales para alcanzar esos resultados.



Durante el intercambio semanal con el GTT, el primer ministro cubano refirió lo difícil que es controlar la movilidad y la sociabilidad en una gran urbe por lo que orientó mantener la exigencia en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en todos los centros y servicios que se han reabierto desde finales del mes de septiembre.



"La campaña de vacunación ha sido un éxito, pero no podemos confiarnos porque no es suficiente, hay que mantener las conductas autorresponsables para no retroceder y seguir avanzando en una nueva normalidad que nos permita recuperar la economía", afirmó.

Marrero Cruz intercambia de manera semanal con el Grupo Temporal de Trabajo (GTT) de la capital en su composición ampliada, y analizan los indicadores de la epidemia, el comportamiento de la apertura de las actividades socioeconómicas y recreativas y la ejecución del Plan Integral de Transformacion de las comunidades desfavorecidas.