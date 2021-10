Resolver los problemas desde el pueblo y por el, premisa de joven delegada de Cienfuegos

Cienfuegos, 24 oct (ACN) Cuando en 2017 Yadira Quesada Cabrera se convirtió en la delegada de la circunscripción 39 del consejo popular La Barrera, de la ciudad de Cienfuegos, tenía una meta clara: intentar resolver los problemas desde el pueblo y por el.

Y llegaba la joven a los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP) de una forma singular: sustituía en el cargo a Dolores Quesada Sarría, su madre, quien había ejercido esa función durante los 20 años anteriores.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Quesada Cabrera afirmó que en aquel tiempo la tomó por sorpresa la proposición, sobre todo ver a su progenitora levantar la mano en señal de aceptación, como una electora más.

El día de las elecciones, expresó, yo reía, era una situación muy graciosa porque competíamos ella y yo, de forma sana, con el afán de que quien saliera electa seguiría apostando en pos del bienestar de las personas.

“Al principio me resultó complicado, puesto que mi mamá obtuvo el respeto de todos por la inmediatez y la sensibilidad con que trataba cada dificultad.

“Lo que he aprendido de los OLPP lo recibí en la familia, célula fundamental de la sociedad, mi madre es un ejemplo de consagración al trabajo, actualmente me toma de la mano, aconseja y apoya, eso me da mucha fuerza”, agregó.

De acuerdo con esta muchacha, jocosa y dicharachera, existe un antes y un después desde que asumió el mando en la circunscripción.

Comentó que su vida cambió, se ha convertido en un mejor ser humano y ha creado un nivel de empatía con los demás maravilloso.

“Me esfuerzo para tramitar cada una de las preocupaciones de los electores, buscar soluciones para la comunidad y transformarla con vistas al bienestar social de todos, ese es mi objetivo desde que ocupé esta tarea en los OLPP.

“Cuando converso con cualquier elector recuerdo una importante reflexión del Comandante en Jefe Fidel Castro y la aplico cada día: no siempre tenemos la solución inmediata al problema, pero no puede faltar una respuesta oportuna y clara, que transmita confianza a las personas”, manifestó.

Cuatro años han sido suficientes para que, en la localidad de La Barrera, ubicada en el reparto Tulipán, los vecinos aprecien algunos de los resultados derivados de la gestión de Yadira, quien nació en esa propia barriada y se muestra feliz al transitar una calle y escuchar a alguien exclamar “¡Ahí va mi delegada, puedo contar con ella!”.

“Comenzamos a resolver varios planteamientos históricos como los muchachos desvinculados quienes se incorporaron a la vida laboral, eliminamos microvertederos, salideros y vertederos de aguas albañales, todo esto con la ayuda de la comunidad”, recordó.

De igual forma, dijo, en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, desde el Poder Popular auxiliamos a los grupos vulnerables, les acercamos alimentos y medicinas para evitar que salieran a la calle y enfermaran.

Al acercarse el aniversario 45 de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular, Yadira destacó que es un orgullo para ella formar parte de este ejército de delegados, con igual propósito que el de los fundadores: la atención certera a la población, porque cada uno de los grandes logros sociales se han alcanzado debido a la unidad del pueblo.

“Este deviene mi Moncada, mi futuro, mi Cuba, hoy es mi momento, como le ha tocado a otros, para dar el todo y que el sistema político-social cubano siga adelante”, finalizó.