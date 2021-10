Recuerda Presidente cubano aniversario de La Historia me absolverá

La Habana, 16 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, recordó hoy en Twitter el alegato de autodefensa conocido como La Historia me absolverá, que pronunciara Fidel Castro hace 68 años en el juicio del Moncada.

El mandatario calificó el discurso como un hito histórico, pues enuncia el Programa que sería la guía inagotable de la Revolución Cubana.

“Se cumplen 68 años de un hito histórico: #Fidel pronuncia su alegato de autodefensa "La historia me absolverá" y enuncia el Programa del Moncada, guía inagotable de la #RevoluciónCubana”, escribió el jefe de Estado.

Tras el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, por parte de un grupo de jóvenes, su líder, Fidel Castro, asumió su propia autodefensa en el juicio y señaló los problemas fundamentales del país en ese momento.

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 16, 2021

Se refirió al programa de cambios si triunfaba la Revolución, entre los que planteó una reforma agraria que garantizara la tierra a quien la trabaja, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la salud y la educación.

Fidel terminó su alegato con las palabras que luego darían nombre al discurso: “En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la Historia me absolverá”.